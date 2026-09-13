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Getafe FC - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga EA Sports en vivo
Partido de Primera División desde el Coliseum
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Resultado de esta mañana
3-0 | El Juvenil A del Deportivo golea al Bansander y mantiene el pleno
Noé es la única baja en el Dépor
El Getafe llega al partido con bajas en defensa, pero no por eso perderá las señas de los equipos de Bordalás
Altimira es alta tras cumplir sanción ante el Villarreal
El Dépor entra en una semana de tres partidos en la que habrá rotaciones, quizás menos en este partido ante el Getafe. Uno de los que están llamando con fuerza a la puerta de la titularidad es Marc Casadó
El Fabril juega en menos de una hora ante la Ponferradina en Riazor. Ya hay once del filial. Ferran Seco, única novedad
El Dépor ya en Vila-Real
Nuestra previa
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