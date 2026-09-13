Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
De iconos de copas a locales vacíosEl Deportivo, décimo Límite Salarial de LaLigaFran Lebowitz en A CoruñaLuz verde a tres torres de 16 plantas en VismaA reforma la histórica central de Correos en A CoruñaFiestas en A FalperraLos conciertos que vienen este otoño a A Coruña
instagramlinkedin

El Penafiel se asoma al liderato y se mete en la pelea por el ascenso a la Liga 1

Cuarto triunfo consecutivo

Felgueiras-Penafiel

Felgueiras-Penafiel / PENAFIEL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Miranda

Carlos Miranda

El Deportivo no protagoniza el único arranque de mérito en la multipropiedad que ostentan Abanca y la familia Escotet. Y es que el Penafiel, equipo de la segunda lusa adquirido en el verano de 2025, está cuajando un destacable inicio de campeonato y el sábado durmió líder. Superó 1-2 al Felgueiras con goles de Juanda y Clau Mendes, ex del Cornellà, entre otros, llegado esta campaña del Casa Pía. El primero, en un disparo tras una contra, y el segundo, al aprovechar varios rechaces en el área.

Este triunfo es el cuarto consecutivo del equipo de Aira tras un inicio dubitativo con una derrota y un empate. El Lusitania y el Sporting B le pueden superar este domingo pero ya está metido en la pelea por la zona alta en el segundo año de la nueva propiedad. Suben dos equipos y un tercero juegan una promoción de ascenso.

Noticias relacionadas

El Penafiel contó con varios ex del Dépor en el campo como Jaime Sánchez, Davo, Iano Simao, Max Svensson e incluso Teddy Aloh, que estuvo a prueba en Abegondo en 2024 y se lesionó de gravedad en el choque. Eric Puerto, recién llegado, aún no ha debutado.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despedido el director de una oficina bancaria de la avenida de Fisterra de A Coruña por falsificar firmas de clientes y abrirles tarjetas de crédito para cumplir objetivos
  2. Problemas detectados en la estación histórica de tren de A Coruña obligan a replantear el final de los trabajos: 'Hay deficiencias que condenan el uso del inmueble
  3. Advertencia de Concello de A Coruña a la promotora de los pisos de lujo de A Maestranza por su actividad con la licencia aún pendiente del juzgado
  4. Llega la hora de las rotaciones y de los fichajes en el Deportivo: Casadó, Adama y Angeliño, a escena
  5. El dulce de Vigo con una 'receta secreta' que empieza a conquistar A Coruña: 'La gente se lo lleva de tres en tres
  6. El pasado de A Coruña a través de los ojos de Ruth Matilda Anderson: de las vistas del Banco Pastor al interior de la Torre de Hércules
  7. El Deportivo negocia la renovación del contrato de Samu
  8. A Charlie Patiño se le resiste el debut con el Bochum

Sigue en directo la carrera en Misano de Moto3 2026

Sigue en directo la carrera en Misano de Moto3 2026

El verano resiste unos días en A Coruña: esta es la previsión de sol (y también lluvia)

El verano resiste unos días en A Coruña: esta es la previsión de sol (y también lluvia)

El Penafiel se asoma al liderato y se mete en la pelea por el ascenso a la Liga 1

El Penafiel se asoma al liderato y se mete en la pelea por el ascenso a la Liga 1

Rybakina destrona a Sabalenka

Rybakina destrona a Sabalenka

Getafe CF - RC Deportivo: El posible once inicial del Dépor, novedades y bajas, en la jornada 5 de LaLiga EA Sports

Getafe CF - RC Deportivo: El posible once inicial del Dépor, novedades y bajas, en la jornada 5 de LaLiga EA Sports

Así está la clasificación de la Liga EA Sports: el Deportivo busca de nuevo la zona Champions en Primera División

Así está la clasificación de la Liga EA Sports: el Deportivo busca de nuevo la zona Champions en Primera División

Media Europa se pone seria con los asentamientos de Israel: ¿pueden las sanciones frenar el 'game over' de Palestina?

Media Europa se pone seria con los asentamientos de Israel: ¿pueden las sanciones frenar el 'game over' de Palestina?

Los “químicos eternos” aparecen en casi todos los perros y gatos analizados en un estudio: el 99 % tenía una de estas sustancias

Los “químicos eternos” aparecen en casi todos los perros y gatos analizados en un estudio: el 99 % tenía una de estas sustancias
Tracking Pixel Contents