El Penafiel se asoma al liderato y se mete en la pelea por el ascenso a la Liga 1
Cuarto triunfo consecutivo
El Deportivo no protagoniza el único arranque de mérito en la multipropiedad que ostentan Abanca y la familia Escotet. Y es que el Penafiel, equipo de la segunda lusa adquirido en el verano de 2025, está cuajando un destacable inicio de campeonato y el sábado durmió líder. Superó 1-2 al Felgueiras con goles de Juanda y Clau Mendes, ex del Cornellà, entre otros, llegado esta campaña del Casa Pía. El primero, en un disparo tras una contra, y el segundo, al aprovechar varios rechaces en el área.
Este triunfo es el cuarto consecutivo del equipo de Aira tras un inicio dubitativo con una derrota y un empate. El Lusitania y el Sporting B le pueden superar este domingo pero ya está metido en la pelea por la zona alta en el segundo año de la nueva propiedad. Suben dos equipos y un tercero juegan una promoción de ascenso.
El Penafiel contó con varios ex del Dépor en el campo como Jaime Sánchez, Davo, Iano Simao, Max Svensson e incluso Teddy Aloh, que estuvo a prueba en Abegondo en 2024 y se lesionó de gravedad en el choque. Eric Puerto, recién llegado, aún no ha debutado.
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