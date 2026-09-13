El quinto zarpazo de un Aubameyang insaciable

Sigiloso, cauto y letal. A priori discreto, pero siempre a la espera de un error de su presa. A Pierre-Emerick Aubameyang no le apodan Pantera por casualidad. El delantero gabonés vivió un partido incómodo sobre el césped del Coliseum, en el que Djené trató de anularle cerca del área. Casi se le vio, durante muchos minutos, más implicado en labores de creación (o, incluso, defensivas) que de finalización. Pero en cuanto el Getafe bajó la guardia un segundo, la única vez que logró hacerse invisible para la zaga local, hundió la flota azulona para rescatar un valioso punto para el Deportivo.

Números estelares

Cinco goles en cinco jornadas. Una cifra solo apta para unos pocos elegidos. En actuaciones brillantes y en otras en las que deja brillar. En Getafe, Nsongo, Luismi o, incluso, Quagliata tuvieron más presencia en el área que él. Hasta que el reloj empezó a ahogar y asumió galones. Se disolvió entre rivales para salir al encuentro de un centro medido de Yeremay desde la derecha, porque cuando dos fuera de serie se alían, la magia se produce. El envío del canario encontró la cabeza del gabonés, que remató solo con un gesto medido y bien intencionado. Picadito y buscando el bote, potente. Imposible para Soria, por más que se estirase el meta local. Aún estuvo cerca de sumar una nueva asistencia, pero Eddahchouri no cazó su pase al área.

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Los goles van por rachas, claro está. Pero la de los cinco zarpazos de Auba mantiene al Dépor en la zona acomodada de la tabla en su regreso a Primera División y marcan la diferencia entre la que puede ser una temporada tranquila (incluso ilusionante) o sufrida.