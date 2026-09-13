Ximo Navarro: "Somos unos recién llegados, pero tenemos buen equipo"

Ximo Navarro, tras el 1-1 ante el Getafe, se movía entre el lamento por no haber ganado y la esperanza de que el equipo funciona, hay materia prima e ideas claras: "Por momentos, en la segunda parte sentíamos que podíamos llevarnos el partido. Cuando encadenábamos pases, estábamos cómodos con balón y superábamos su primera línea", razona, mientras explica el 1-0 y la forma de levantarse. "Con su gol nos pilla en zona abierta; sabemos de lo que viven. Remamos y podíamos haber ganado el partido".

El capitán reconoce que el Deportivo tiene potencial, a pesar de su condición de ascendido desde Segunda: "Primera División es difícil. Somos unos recién llegados después de años. Tenemos buen equipo. Es difícil venir a Getafe. Estamos contentos con nuestro comienzo de Liga, pero nos hubiera gustado conseguir los tres puntos"

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Las miradas y los elogios los acapara Aubameyang, también de Ximo Navarro: "Es una estrella mundial. Es impresionante la racha en la que está. Estamos aprovechando de su momento, ojalá marque en cada jornada. Tiene mucho nivel y nos da mucho. Cuenta con un físico privilegiado, un cuerpo de atleta. Se entrena mucho y es un ejemplo por cómo entrena. Es impresionante desde el día que llegó".