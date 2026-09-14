Aubameyang deja atrás a Raphinha y gobierna en Europa: nadie en las grandes ligas le alcanza

Pierre-Emerick Aubameyang continúa escribiendo su propia historia con un Deportivo que está animando el inicio de temporada en LaLiga. El conjunto blanquiazul empató ante el Getafe y se coloca en sexta posición, con nueve puntos, a uno de Sevilla, Atlético y Alavés. Gran parte de la culpa recae en los pies del delantero gabonés, quien ha vuelto a marcar y suma cinco dianas en cinco partidos. Un dato que nadie iguala en las grandes ligas europeas y que le sitúan como uno de los delanteros más en forma del continente.

El ariete de 37 años está convirtiendo prácticamente todas las ocasiones que toca, con una eficacia impresionante y alejada de las cifras habituales de cualquier delantero centro. Sin importar el nivel, la liga o el equipo. Este domingo, Aubameyang vivió uno de sus partidos más duros y complicados, encimado por un Djené que no le dejó respirar en ningún momento. E, incluso así, aprovechó la única vez que se pudo escapar del zaguero togolés. El punta blanquiazul solo necesitó un tiro para celebrar. Un remate de cabeza preciso en el segundo palo tras un buen centro de Yeremay. La primera conexión entre el canario y el mito.

La comparativa con las grandes ligas europeas

Entre las grandes ligas europeas, Pierre-Emerick Aubameyang es el único jugador que ha logrado marcar en los primeros cinco encuentros de manera consecutiva y sin faltar ningún día a su cita. Erling Haaland, Harry Kane, Lautaro Martínez, Dembele... ningún otro delantero iguala las cifras del gabonés. En Alemania, donde solo llevan tres partidos, Patrick Schick es el único futbolista que ha anotado en las primeras tres jornadas. El único que puede igualar a Auba. En Portugal, donde Vangelis Pavlidis acumula ocho goles en las primeras seis fechas, el griego se quedó ante el Marítimo sin ver portería. Hay muchos delanteros que han empezado con la flecha hacia arriba. Cinco de cinco queda reservado para el 7 deportivista.

Aubameyang celebra su gol en el Coliseum / Fernando Fernandez

Un dato único en España

Su efectividad es máxima. Apenas ha necesitado 14 tiros en estos cinco primeros partidos para transformar cinco dianas. Va a 2.8 finalizaciones por encuentro y sitúa su dato de efectividad en un impresionante 35,71%. Pero las cifras son incluso más llamativas cuando se extiende la comparativa ante otros clubes y ligas. En España, solo Raphinha, Sergio Camello, Kylian Mbappé y Lamine Yamal suman más tantos (6, uno por encima). Sin embargo, ninguno ha logrado lo que el gabonés: anotar en todos los partidos. El brasileño del Barça iba a la par con Auba hasta que este fin de semana se quedó sin ver portería frente al Levante. De hecho, para llevar esas cifras, Mbappé ha requerido de 29 golpeos o Lamine de 20.

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Hay que transportarse a la temporada 09-10 para ver un impacto similar en el fútbol español. Entonces, Zlatan Ibrahimovic, en sus primeras cinco jornadas, logró también ver portería en todos los partidos de forma consecutiva. Según el dato ofrecido por el periodista Pedro Martín, es algo que en la historia de LaLiga apenas han hecho Dani García (Barça, 1999), Pepillo (Madrid, 1959), Duque (Athletic, 1942), Pruden (Atlético, 1940) y Vilanova (Hércules, 1939).