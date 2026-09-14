Aubameyang, tras los pasos de Bebeto y Lucas Pérez: un récord histórico del Deportivo se pone a tiro

Es tan rica la historia del RC Deportivo de A Coruña, y es tan amplia la lista de grandes goleadores que han pasado por la entidad blanquiazul, que cuesta imaginarse en qué lugar de los libros dejará su nombre Pierre-Emerick Aubameyang el día que se vaya. El gabonés ha tenido un impacto inmediato y solo ha necesitado cinco jornadas para imprimir su nombre en una de las páginas de oro del libro de la entidad. Después de convertirse en el primer futbolista en anotar cinco goles en sus primeras cinco apariciones en Primera División, el gabonés mira cada vez más cerca otro de los récords de la entidad: la racha de partidos consecutivos anotando en Primera División. Lucas Pérez y Bebeto comparten trono; Pandiani completa el podio con uno menos. Si anota ante Sevilla y Betis esta semana, los igualará.

Bebeto

Corría el año 1992 cuando Bebeto, entonces un delantero de mucho talento que había aterrizado en la otra Copacabana tras dejar atrás Brasil, anotó de manera consecutiva en siete partidos. Fue entre las jornadas 13 y 19, y las víctimas, el Logroñés, el Athletic Club (doblete), el Espanyol (hat trick), el Cádiz (otro doblete), Oviedo y Rayo Vallecano. Diez tantos en siete jornadas en una racha sin precedentes en la máxima categoría. Aquel jugador era especial. Terminó el curso con 29 goles.

Arsenio Iglesias y Bebeto. / @bebeto7 / Instagram

Lucas Pérez

Aquella hazaña parecía imposible de repetir. Pasaron 23 años hasta que alguien logró. En la temporada 2015-16, Lucas Pérez había firmado de manera definitiva por el Deportivo tras una primera cesión procedente del PAOK. O Neno de Monelos estaba destinado a vestir la blanquiazul que desde pequeño tanto había amado. De su zurda nacieron siete goles consecutivos entre las jornadas 10 y 16. Atlético de Madrid, Levante, Celta, Las Palmas, Sevilla, Barça y Eibar. Una marca histórica al alcance de solo dos jugadores. La historia siempre recordará al ariete por sus tantos, y por uno de los gestos más pasionales que se recuerdan tras renunciar a todo y bajar de Primera a Primera Federación para devolver al Dépor al fútbol profesional.

Lucas Pérez / 13fotos

Pandiani

Entre medias, un pistolero al que apodaban El Rifle se quedó cerca de igualar la marca en la máxima categoría nacional. El charrúa Walter Pandiani, un delantero letal que en la 2003-04 vivió un estreno espectacular, marcando en las seis primeras jornadas de la máxima categoría nacional. Real Zaragoza, Athletic, Sevilla, Albacete, Osasuna y Atlético de Madrid. Entre medias le quedó tiempo para anotar al AEK y al PSV en Champions. Ocho seguidos entre ambas competiciones.

Pandiani y Tristán / La Opinión

Aubameyang iguala a Pahíño y ya mira al récord

El delantero centro gabonés ha escalado en los ránkings históricos, dejando atrás a Roy Makaay, quien marcó cuatro seguidos en la 00-01 ante Valencia, Málaga, Athletic y Racing. Coloca así su nombre junto al de Manuel Joaquín Fernández Fernández, conocido como Pahíño, el histórico ariete de San Paio de Navia que disputó con el Dépor las temporadas 53-54, 54-55 y 55-56. En su segunda campaña firmó un inicio de curso con cinco tantos en los primeros cinco partidos. Hércules, Sevilla, Alavés, Espanyol y Celta sucumbieron a sus tantos.

El Deportivo ha tenido siempre grandes goleadores en su historia. Muchos de ellos dejaron su huella también en Segunda División, como Vicente Celeiro, Traba o Castro, que anotaron en cuatro jornadas de manera consecutiva. Uno estuvo por encima de todos: Amancio Amaro. El coruñés fue fichado muy joven por el Real Madrid, y no pudo disfrutar del Dépor en Primera, pero en la categoría de plata, en la temporada 61-62, marcó de forma consecutiva ante Salamanca, Baskonia (doblete), Cultural Leonesa, Celta, Baleares, Valladolid y Sporting de Gijón (otro doblete). Nueve goles en siete partidos. Al alcance de unos pocos elegidos.

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