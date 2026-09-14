Bouldini, MVP y gol de la victoria con el Académico de Viseu

Los futbolistas descartados por el Deportivo empiezan a hacer su camino en otros equipos y uno de los que acaparó los focos este fin de semana fue Mohamed Bouldini. Tras rescindir con el Deportivo los dos años de contrato que aún le quedaban, decidió emprender una nueva aventura en la Liga 1 portuguesa con el Académico de Viseu, equipo con el que se estrenó como goleador este fin de semana.

El marroquí ya había tenido 20 minutos ante el Porto y su técnico decidió recurrir a él en el descuento del partido en casa ante el Vitoria de Guimaraes que marchaba 1-1. Salió en el minuto 90 y en el minuto 93 estaba empujando el rechace del portero para hacer el 2-1 después de una jugada de Mortimer. Todo se fueron a abrazar al generador de la jugada, no al deportivista. Eso sí, Bouldini hizo el gol del triunfo y se llevó el MVP del partido. Su equipo, el Académico de Viseu, es un recién ascendido pero lleva ocho puntos en seis jornadas y se encuentra en media tabla.

Noticias relacionadas

Una experiencia fallida en A Coruña

Bouldini llegó al Deportivo como la gran apuesta para la delantera en el mercado de verano de 2024 y ni tuvo las oportunidades ni dio el nivel esperado en Riazor. Al año siguiente, cuando parecía que se iba a quedar, fue moneda de cambio en el trueque con el Granada por Stoichkov. En el cuadro nazarí apenas jugó y todas las partes tenían claro que no iba a formar parte del proyecto coruñés en la temporada 2026-27. Se demoró algunas semanas la negociación de la rescisión de contrato. Ahora ya tiene nuevos horizontes en Portugal.