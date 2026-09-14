Así está la clasificación de la Liga EA Sports: el Deportivo acaba séptimo la jornada

El Deportivo llega a la quinta jornada de Primera División sin haber perdido y con el anhelo de volver a colocarse en los puestos que dan acceso a la próxima Liga de Campeones. Consiguió lo primero con el empate en Getafe, no así lo segundo, pero al menos puede decir que acabó séptimo el fin de semana. Hace dos años parecía mucho más que un sueño, pero es la nueva realidad del proyecto blanquiazul, que aún vivirá seguro una época de reasentamiento, pero que no renuncia a nada en cada partido que disputa. Arrancó la jornada como quinto clasificado, pero la victoria de un equipo como el Sevilla en la jornada del viernes ante el Valencia en el Sánchez Pizjuán le hizo bajar una plaza. Y el triunfo del Betis al Villareal (1-2) le llevo a la séptima plaza. Durante el sábado tuvo buenas noticias con la derrota del Alavés ante el Racing de Santander (2-1). El Espanyol, con su victoria 0-2 en El Sadar ante Osasuna, se coloca en la cola de perseguidores del conjunto coruñés gracias a sus 7 puntos. Los blanquiazules suman 8 en cuatro jornadas, merced a dos triunfos y dos empates. A última hora, Athletic-Elche (1-1) y Real Madrid-Rayo (4-1).

La jornada del domingo marcó, aunque no de manera decisiva, la posición en la que cerrará el Deportivo el fin de semana competitivo. Hay que recordar que, aunque haya jornada entre semana, sí habrá partido el lunes. En este caso, iba a ser el Villarreal-Betis a las 21.00. Iba a ser decisivo. Antes, el domingo, el Celta recibió al Málaga a las 14.00 horas en una situación comprometida para ambos equipos. 1-1. A las 16.15 el Levante de Luis Castro buscó resistir ante esa máquina de golear en la que se ha convertido el Barcelona en ese inicio de liga. Caó 2-4. Ya, para cerrar el día, les tocó saltar al campo a Real Sociedad y a Atlético de Madrid a las 21.00 horas. Goleada 0-3. El lunes cerró la fecha con el 1-2 en el Villarreal-Betis.

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Ya el martes comenzará una nueva jornada de liga, la sexta, con el Dépor-Sevilla el miércoles a las 19.00. Para el domingo siguiente, también a las 18.30, quedará el Dépor-Betis. Atracón de fútbol sevillano en Riazor en apenas cuatro días.