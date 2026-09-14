Gijselhart, horas contadas para su salida del Deportivo a Europa, con Emiratos Árabes en el horizonte

No ha estado muy acostumbrado el Deportivo a trabajar en los mercados secundarios o tardíos, esos que cierran más allá del 1 de septiembre y que en este caso le ofrecen una vía de escape a Teun Gijselhart. La llegada de Marc Casadó, una opción trabajada a la par que inesperada en el cierre del periodo de pases, saca de rueda al primer fichaje de este verano, una apuesta de futuro del club coruñés, que se ha quedado con dorsal del filial y a la cola de la rotación. Tiene por delante al pivote catalán y a Amatucci, Mario Soriano, Riki o Diego Villares, aunque en los últimos encuentros Hidalgo está jugando con hasta tres mediocentros o interiores. De hecho, el neerlandés fue uno de los descartes para el partido de Getafe y el Deportivo trabaja en una salida vía cesión para que no se pase varios meses en la grada a sus 21 años. En el horizonte aparece de manera fehaciente la opción de marcharse a préstamo a un equipo de los Emiratos Árabes, aunque aún hay mercados abiertos en Europa (Grecia, Israel y Serbia), que se apurarán en las próximas horas, cuando bajan la verja y se desvanece esa opción. El pivote holandés, llegado de la segunda división de su país, llevaba meses atado por el Dépor y se anunció este verano como la primera contratación. El club blanquiazul pagó en torno a un millón de euros por un futbolista que firmó hasta el 30 de junio de 2030.

Un paso intermedio

Con su salida, más allá de que confíe en sus cualidades, el Deportivo busca un equipo que le haga más asimilable el salto desde la segunda categoría holandesa a la primera división española, un destino que se ajuste a su progresión. El holandés confesó en alguna entrevista que habría fichado igual por el Deportivo, aunque no hubiese conseguido el ascenso a la élite. Consideraba que en A Coruña se daban las condiciones para dar el siguiente paso de su carrera. Ahora le toca buscar fuera los minutos que no tendrá en el Deportivo y, de paso, dejará una ficha libre en el Fabril, un segundo equipo blanquiazul que también ha tenido problemas con las inscripciones y que tiene en cola para darle el alta a futbolistas como Damián Canedo o Jairo Noriega, ambos lesionados de larga duración.