Antonio Hidalgo, antes del Deportivo-Sevilla: "Estamos en un buen momento"

"Estamos en un buen momento". Antonio Hidalgo es siempre precavido, pero no puede tapar el solo ante el gran inicio de Liga del Deportivo en su regreso a Primera División. Reconoce el mérito de lo conquistado, también que de poco vale, si no se le da continuidad en una semana frenética de tres partidos antes del parón de selecciones. "Hay que darle valor a lo que estamos haciendo, pero eso ya no vuelve, ya pasó", apunta antes de centrarse en un Sevilla que le genera desvelos: "Empezó en un gran estado de forma, está a un gran nivel. Pone en mucho estrés a todos los equipos que se están enfrentando a ellos, con una intensidad muy alta, con una presión muy alta", avanza de unas señas de identidad que hablan "muy bien del trabajo del entrenador durante el tiempo que llegó el año pasado y en esta temporada". "Conozco perfectamente la casa porque estuve un año en el Sevilla Atlético. Sé el gen competitivo que tiene el club, se lo están imprimiendo cada vez más, y es una alegría que les vaya muy bien. Será un partido muy igualado, como todos los de la categoría. Tenemos que incidir en estar ajustados con y sin balón y, a partir de ahí, encontrar las vías para hacerle daño al rival", asegura.

El Deportivo tiene menos días de descanso que el Sevilla, y a Hidalgo le extraña este apretón del calendario cuando los equipos aún están por hacer. "Es un poco complicado que haya una jornada inter semanal tan pronto, porque acabamos de salir de una pretemporada, a los jugadores les faltan picos de forma o han estado fuera de pretemporadas normales. Tienes que ir a ajustar mucho las piezas para ver qué jugadores te pueden terminar el partido, sobre todo cuando los pongas de inicio, ver cómo recuperan... Son semanas de muchísima carga física y mental. Las cosas están montadas como están montadas. Buscaremos la mejor posibilidad para poder seguir teniendo el ritmo de competición", razonaba el entrenador de Canovelles.

Sangaré será baja en el Sevilla, una ausencia que los hispalenses van a notar porque es un futbolista "muy poderoso, de primer nivel, que les da esa diferencia y esa presencia en el centro del campo". Aun así, Hidalgo, cree que "tienen jugadores de mucho nivel, canteranos que les dan ese plus de identidad".

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Sus piezas

El entrenador catalán ve en progresión a José María Giménez y a Marc Casadó. "Justo hablé con ellos. Me transmitieron que se encontraron bien el otro día. Físicamente, poco a poco van cogiendo la forma. En el caso de Giménez, venía de hacer una pretemporada normal y jugar. En el caso de Marc, era algo diferente y, poco a poco, van cogiendo, no solo físicamente, sino tácticamente lo que queremos de ellos", razona. También ve listo a Yeremay y Mella, las dos joyas de la cantera que, de momento, no han tenido el protagonismo deseado. Solo debe elegir cuál es el momento de ambos: "Los dos están preparados, vienen trabajando bien. Tenemos que calibrar en qué momento del partido nos pueden ayudar más y pueden ser más determinantes".