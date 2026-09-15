Campanal II, la fuerza de la naturaleza que dejó huella en el Sevilla y en el Deportivo

No ha sido excesivo el trasiego entre el Sánchez Pizjuán y Riazor, aunque sí son dos clubes hermanados y que se han echado de menos en estas ocho temporadas de asueto blanquiazul de la élite. Una de las figuras que más huella dejó, aunque ya colgó fue las botas hace seis décadas años, fue Marcelino Vaquero Gonźález del Río, Campanal II, quien falleció en 2020. Una fuerza de la naturaleza, internacional, uno de los grandes defensores de su tiempo y, durante toda su vida un enamorado del deporte, un idilio que prolongó pasada la barrera de los 85 años compitiendo en pruebas atléticas de veteranos.

"No puedo estar más agradecido por cómo me trataron en A Coruña. Fue impresionante. Después de subir, el presidente (Antonio González) quiso renovarme, pero solo pensaba en retirarme", recordaba el exdefensa para LA OPINIÓN hace una década, antes de su fallecimiento, mientras seguía entrenándose sin descanso, a pesar de su edad, y recopilando medallas atléticas de veteranos (llegó a conseguir más de un centenar de preseas). Jugó en el Dépor entre 1966 y 1968 tras llegar a Sevilla al principio de los años 50. Al fútbol y al Dépor los abandonó tras el ascenso blanquiazul a Primera en Oviedo con el gol de Morilla.

Campanal ojea un periódico de la época. / Ricardo solís

El avilesino, que heredó el apodo de una casa de comidas familiar que fue el germen de la famosa fabada asturiana enlatada, solo pudo jugar en plenitud en su segundo ejercicio en Riazor, porque en el primero se lesionó a mitad de temporada en el menisco de una de sus rodillas, del que fue operado por el doctor Hervada. Formó parte del conocido como Dépor ascensor y no se libró de bajar y subir en sus dos temporadas como blanquiazul. Desde su retiro en Avilés seguía recordando con cariño a la ciudad y al club que lo acogió y añoraba las concentraciones en la playa de Santa Cristina y hasta los manjares del Alfredín, un establecimiento hostelero regentado por un exblanquiazul, asturiano, punto de encuentro del deportivismo hace décadas.

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Su otra pasión

Campanal II coqueteó en su juventud con el atletismo e incluso tuvo nivel para conseguir marcas nacionales en longitud y triple salto. Optó finalmente por el fútbol por influencia familiar, la de su tío Campanal I, quien le abrió camino en Nervión. En su longeva carrera balompédica brilló, además de en el Deportivo, en la Selección con la que salió a hombros a su vuelta a España tras un partido en Turquía y acabó en el calabozo en Porto por defender a un compañero de equipo sobre el césped. Di Stéfano temía sus marcajes. Una fuerza de la naturaleza que también dejó huella en Riazor.