Deportivo-Sevilla: Polos opuestos en Riazor

Cuando el 17 agosto el público de Riazor abandonaba por primera vez sus butacas tras el 1-1 al Elche, la conversación fluía con escepticismo. Sí, el verano había sido prometedor, pero el equipo de Antonio Hidalgo había sido claramente superado en juego por el ilicitano. Leo Román había sostenido en pie a su equipo y, con un punto de acierto y efectividad, Aubameyang había estrenado su casillero de goles. Un mes después, el Dépor es séptimo, suma nueve puntos y es, junto al imparable FC Barcelona, el único invicto de la competición. El delantero gabonés ha roto un par de registros históricos y persigue las siete jornadas consecutivas marcando de Lucas Pérez y Bebeto. Dos victorias ante Valencia y Villarreal, y otros dos empates contra Getafe y Málaga, completan la ruta inicial. Sevilla, a priori rival directo por la salvación, pero instalado en la sexta plaza con un punto más, pone a prueba la solidez coruñesa.

El Deportivo ha evolucionado desde aquel equipo que saltó al campo y cedió la iniciativa durante las dos primeras jornadas. Ahora quiere el balón. Se fue del Coliseum con un 64% de posesión, su dato más alto esta temporada, y ha construido su fortaleza en una medular de cuatro mediocentros talentosos, que hacen avanzar al equipo con combinaciones cortas y cambios de ritmo basados en el pase. El juego se basa en acumular y atraer para luego lanzar y correr. Ha aumentado el riesgo, pero la nueva idea se adapta mejor a la esencia de los jugadores.

La prueba de este miércoles será mayúscula. Si el Getafe provocó problemas al Dépor en su zona de iniciación, principalmente en la primera media hora, el Sevilla exigirá el doble. El equipo de Luis García Plaza es el conjunto de las cinco grandes ligas europeas que ha protagonizado más recuperaciones en zona comprometida (los últimos 40 metros), con 54 robos. Es, además, el que más número de presiones lanza, 95 en total, 31 más que cualquier otro conjunto, según los datos de Opta. Es la esencia del conjunto de Luis García Plaza. Rock & Roll ante la ópera blanquiazul.

Rotaciones en ambos equipos

Con tres jornadas en apenas siete días, Antonio Hidalgo podría hacer rotaciones para dar descanso a algunos jugadores que no han tenido una pretemporada completa, o que físicamente pueden llegar a pagar el esfuerzo repetido. Adrià Altimira apunta en el lateral diestro por Ximo Navarro; Miguel Loureiro podría entrar en el eje de la defensa por Lucas Noubi, que viene de una mala actuación ante el Getafe, o Josema Giménez, líder de la defensa desde el primer día. No obstante, uno de los dos repetirá en el once.

Riki Rodríguez ha demostrado estar listo para dar el relevo a Amatucci, Mario o Casadó si Hidalgo necesita refrescar la sala de máquinas. Arriba, aunque Aubameyang y Bil Nsongo están compaginando francamente bien, una hipotética entrada de Yeremay podría dejar fuera al camerunés. Luismi, por su trabajo defensivo, y por el estado de forma en el que está, apunta a ser de la partida.

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En el Sevilla regresa Sangante tras sanción. Su lugar lo ocupó Castrín, ex del Lugo. Julio Díaz y Ejuke son piezas para rotar en el costado izquierdo; mientras que Kochorashvili o Guridi podrían entrar si Luis García Plaza decide cambiar el 4-4-2 por una medular con un centrocampista más. Isaac Romero, no obstante, por perfil, es una opción para castigar la espalda de la medular blanquiazul, donde Terrats y Gerard Moreno hicieron mucho daño en las últimas dos jornadas. Robbie Ure o Lucas Stassin, la amenaza ofensiva en el área.

Yeremay Hernández conduce la pelota en una de sus primeras acciones / Fernando Fernandez

El protagonista: Leo Román busca disipar dudas y su primera portería a cero El cancerbero ibicenco comenzó siendo una de las piezas importantes del equipo, clave para los primeros dos puntos de la temporada. No obstante, ha dejado dudas en Villarreal y Getafe en las salidas. Bajo palos ha demostrado su nivel, pero debe dar un paso adelante para afianzar la seguridad en su figura. El Dépor ha encajado en todos los encuentros y es una asignatura pendiente.

Leo Román, portero del Deportivo, en el partido ante el Villarreal / Fernando Fernandez