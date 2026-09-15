Fernando Navarro, el lateral del Dépor y leyenda sevillista que ha vuelto a la vera de Monchi

El Deportivo se ha especializado en reclutar en los últimos años a un perfil muy específico, el de lateral izquierdo veterano y gran capitán del Sevilla. El último fue Sergio Escudero, ahora en el Zaragoza, y antes fue Fernando Navarro, quien estuvo en A Coruña en Primera entre 2015 y 2018. Ese mes de junio el club coruñés se fue a Segunda y él colgó las botas. Poco tiempo le dio a aburrirse porque, unos meses después, estaba integrado ya en la secretaría técnica del club hispalense en el regreso de Monchi.

Y es que su carrera en los despachos ha estado, en gran medida, ligada a la del exportero, una figura central de los directores deportivos de la era moderna. El dirigente de San Fernando lo fichó como jugador, le dio la oportunidad en el departamento de fichajes y, hace unos meses, se lo llevó al Espanyol para ejercer de Director de Fútbol. Sin Monchi, solo estuvo unos meses en el Sevilla, hasta 2024, no le acompañó al Aston Villa y ahora vuelvo al ruedo con él.

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Su paso por A Coruña

Fernando Navarro llegó al Deportivo en el verano de 2015. Fue, en parte, una apuesta personal de Víctor Sánchez del Amo, quien acababa de salvar al equipo en el Camp Nou y que conocía al lateral de su etapa de segundo entrenador en Nervión. Ese verano también vino Luis Alberto. Navarro fue primordial en el campo y un hombre fuerte en el vestuario para el técnico madrileño. El equipo comenzó como una flecha y estuvo en Navidad en puestos europeos y se desinfló en la segunda vuelta, aunque se acabó salvando. Fue el ejercicio en el que más jugó y luego perdió peso en favor de Luisinho a las órdenes de Mel, Garitano, Cristóbal o Seedorf.