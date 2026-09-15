Luis García Plaza, entrenador del Sevilla: "El Deportivo no es un recién ascendido normal"

El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, se mostró con "muchas ganas" de enfrentarse el miércoles en Riazor al Deportivo en la sexta jornada de laLiga EA Sports, un rival del que destacó que "no es un recién ascendido normal" porque dispone de "mucho músculo económico" que "han sabido utilizar muy bien".

García Plaza, en su comparecencia de prensa posterior al entrenamiento que en el estadio sevillista, aseguró que "si el Deportivo está invicto, es porque está haciendo las cosas muy bien", ya que tanto "la dirección deportiva ha hecho un gran trabajo firmando a jugadores buenísimos y la labor del míster es excepcional" porque dota de "muchos registros a su equipo".

Además, el técnico madrileño le confiere "mucho valor al compromiso de los" futbolistas "que han venido y el ejemplo de ello es su estrella" el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, quien "no sólo está marcando en casi todos los partidos", sino que hace "tremendos esfuerzos defensivos", subrayó.

Sobre su homólogo Antonio Hidalgo abundó en que "tiene muy bien trabajado a su equipo. Se sabe a lo que juega, que es lo más importante", pero también destacó "la capacidad de variar la estructura ofensiva y defensiva según transcurra el partido", así como "la ilusión redoblada de una afición que ha tocado barro".

Con hambre

El Sevilla opondrá a este adversario "la alegría lógica" de un equipo consciente de haber hecho "un inicio bueno" y que tiene "hambre", lo que "demuestra el dato ser el equipo de LaLiga que más balones roba cerca del área rival", si bien el preparador sevillista admitió que "le faltan muchas cosas para ser un equipo redondo".

En este sentido, García Plaza opinó que "recibir pocos goles debe ser la base" para el asentamiento de su proyecto, para lo que "es necesario no conceder porque, en Primera división, muchas veces encajas incluso haciendo las cosas como es debido en defensa y estando bien colocado".

El entrenador del Sevilla se refirió al extremo portugués Félix Correia, que "jugó de menos a más" en su debut del viernes, aunque admitió que "ninguno de los de arriba estuvo especialmente acertado, tampoco él", pero explicó que "le pasó algo parecido a Sangante el día de su debut, que falló estrepitosamente y luego se rehizo".

De su compatriota Fabio Cardoso, central que se ha reintegrado al trabajo del grupo, dijo que lo ha hecho "cuando ha terminado el mercado" de fichajes y traspasos porque es "lo normal".

García Plaza, sin embargo, advirtió que "él -el futbolista- sabe que tiene que buscar una salida" porque han tomado "la decisión deportiva" de que no jugará partidos, algo que ya se lo ha dicho y que le "duele porque es un chaval excepcional con un comportamiento ejemplar".

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También se refirió a otros jugadores, como el central brasileño Marcao Teixeira y el extremo suizo Rubén Vargas, y afirmó que ambos, quienes aún no han debutado por diversas mermas físicas, podrían hacerlo después del parón que viene por los partidos de las selecciones nacionales, lo que provocará que se sumen tres semanas sin competición de clubes.