Punto y seguido a la aventura de Teun Gijselhart en el Deportivo: ya no se entrena y apunta a los Emiratos Árabes

El Deportivo avanza sin solución de continuidad a hacer un movimiento que ajuste una plantilla sobredimensionada. Teun Gijselhart lleva un par de días sin estar a las órdenes de Antonio Hidalgo porque está a un paso de que se cierre su salida momentánea hasta el 30 de junio. La liga de los Emiratos Árabes es la principal. La opción del campeonato de Oriente Medio fue la más fuerte en todo momento, aunque había mercados menores que estaban abiertos hasta el 15 de septiembre (día arriba, día abajo) que ofrecían una salida al balompié del Viejo Continente. "Teún ya no estuvo ayer (por el lunes) en el entrenamiento, hoy (por el martes) tampoco, tiene permiso del club para poder negociar una cesión y veremos a ver cómo termina. Es una situación de que ya hablamos. Tenemos un gran número de jugadores en la plantilla. En una posición, con la llegada de Marc, seguramente sus minutos podían disminuir. Entendimos que fuimos muy claros con él en esa situación. Él también lo ha entendido y tiene mucha ganas de triunfar en el Deportivo. A partir de ahí, él cree que la mejor opción es tener minutos", razonaba Hidalgo en la previa del duelo ante el Sevilla.

El holandés, quien firmó en junio hasta 2030, se quedó sin sitio en la rotación blanquiazul con la llegada de Marc Casadó en el último día de mercado. Fue el fichaje del catalán una oportunidad de mercado que no estaba del todo contemplada, con lo que se añadió un elemento inesperado en el vestuario de Abegondo que dejaba sin sitio al neerlandés. La operación salió a la luz minutos antes del partido en Getafe.

De primer fichaje a descarte

El desembarco de Teun Gijselhart en A Coruña abrió la veda a la llegada de refuerzos para el regreso blanquiazul a Primera División. Procedente del De Graafschap de la segunda categoría de Países Bajos, se incorporó a la plantilla de Antonio Hidalgo con el cartel de todoterreno, un centrocampista capacitado para organizar, recuperar y, si fuese necesario, incluso ejercer de box to box. Fernando Soriano, que lo tenía en su agenda de jugadores a seguir, se adelantó a varios clubes de la élite neerlandesa y aseguró su contratación como primer gran movimiento estival. El Deportivo abonó en torno a un millón de euros y el mediocentro firmó por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

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Gijselhart cumplió en el primer amistoso del verano, frente al Compostela, con minutos que dejaron un buen sabor de boca en la masa social blanquiazul. Pese a sus 19 años, prometía. Pero, entonces, llegó el overbooking. Y también la experiencia. Amatucci y Asp Jensen convencieron más y mejor a Antonio Hidalgo en cuanto lograron coger el ritmo y Riki, Villares, Luismi o Soriano ya tenían un lugar asegurado en los planes del técnico catalán. El club decidió que el neerlandés ocupase una ficha del filial (dorsal 32), igual que Noé Carrillo, y debutó oficialmente frente al Valencia, pero la incorporación tardía de Marc Casadó en el último día de mercado complicó su situación y sus posibilidades de minutos. En Getafe, fue descartado junto a Germán Parreño, Dani Barcia y Arnau Comas.