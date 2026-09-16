Así está la clasificación de Primera División: el Deportivo juega ante un rival directo y aspira a subir en la tabla
Segundo partido de una semana frenética en la Liga EA Sports
El Deportivo no perdió excesiva comba en la parte alta de la tabla de la Liga EA Sports tras su empate en Getafe. Bajó de la quinta a la séptima plaza, pero sigue acechando al grupo de cabeza, con un Barcelona disparado en Primera División. La jornada intersemanal añadirá más vértigo al fútbol español con duelos martes, miércoles y jueves. El club coruñés espera pescar en río revuelto. Rayo Vallecano-Espanyol (2-1), Alavés-Valencia (0-1) y Elche-Real Madrid abrieron boca este martes. Al Dépor le toca salir a escena el miércoles a media tarde.
Los choques previos,no le hicieron bajar algunos puestos a los coruñeses y el hecho de que juegue ante el Sevilla, sexto clasificación y equipo que le precede, le asegura que si gana, subirá posiciones, ya que se la arrebatará a los hispalenses. Todavía no se ha roto el campeonato con lo que depende de múltiples variables. Hidalgo ya prepara su apuesta ante el equipo de Luis García Plaza. El Dépor juega a las 19.00 y a esa misma hora también habrá un Atletico-Osasuna, ya sin el exdeportivista Braulio Vázquez en los pamplonicas. Cierran el miércoles el Barcelona-Racing de Santander y el Levante-Athletic Club, ambos a las 21.30.
El epílogo del jueves
Ya con su resultado conocido y a la espera del Deportivo-Betis del domingo a las 18.30, el equipo coruñés estará a la espera de los resultados del jueves, cuando aún se jugarán tres encuentros más. Serán el Betis-Getafe y el Málaga-Villarreal. De nuevo, a las 19.00 y a las 21.30. Hay que recordar que el Real Sociedad-Málaga (0-0) se jugó hace un par de semanas para que los dos equipos estuviesen liberados para disputar competiciones europeas en este tramo de calendario.
El Deportivo aspira, tanto en el encuentro ante el Sevilla como en el duelo frente al Betis, a seguir mostrando la fortaleza que luce hasta ahora, sumar los máximos puntos posibles y si es posible, llegar al parón de selecciones sin haber perdido aún un encuentro en el inicio de campeonato, una conquista que será un gran espaldarazo al proyecto.
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