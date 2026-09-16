RC Deportivo - Sevilla FC: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 6 de LaLiga EA Sports

Si algo le faltaba al desembarco del Deportivo en Primera División, era uno de esos partidos con aroma a clásicos, de esos que echase de menos en estos ocho años fuera de la élite del fútbol español. Y este miércoles se medirá en Riazor en la sexta jornada de la Liga EA Sports al Sevilla, uno de nueve, como él, uno de los conjuntos que ha ganado la Liga y con el que existe una especial afinidad en las gradas. Séptimo contra sexto en un encuentro que concita muchas miradas y para el que se deben preparar ambos entrenadores en una semana de vorágine competitiva.

Hidalgo dejó para el martes por la tarde el último entrenamiento de su equipo antes del choque ante los hispalenses. Habrá, sin duda, cambios en el once porque las rotaciones se hacen necesarias. Futbolistas como Altimira, Loureiro o Yeremay Hernández pueden tener su oportunidad. El Dépor, además del triunfo, busca escalar en el tabla y mantener el invicto antes del largo parón de selecciones que le tocará afrontar.

Horario del partido entre el Deportivo y el Sevilla

El Deportivo pretende en esta sexta jornada de liga dar continuidad a esa racha de cinco partidos sin perder, con ese empate en el Getafe CF - RC Deportivo del domingo 13 de septiembre a las 18.30 horas en el Coliseum. Ahí empezó mal, resistió, se rehizo y casi gana. El empate fue de Aubameyang, quien no falla a su cita con el gol.

El Deportivo-Sevilla se jugará el miércoles 16 de septiembre a las 19.00 horas.

Dónde ver en TV el partido entre el Deportivo y el Sevilla

El encuentro entre el Deportivo y el Sevilla tendrá retransmisión en directo por televisión, como todos los de este campeonato. Se podrá ver a través de las plataformas habituales de pago, pero la novedad es que será el partido que DAZN ofrece en abierto para cumplir la ley y después de no haberlo colocado en ningún operador generalista. Ya ocurrió algo parecido en el arranque de liga frente el Elche.

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Además, los aficionados del Deportivo podrán seguir en LA OPINIÓN el minuto a minuto escrito del partido y todo lo que suceda a través de la web en el postpartido.