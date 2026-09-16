RC Deportivo - Sevilla FC: El posible once inicial del Dépor, novedades y bajas, en la jornada 6 de LaLiga EA Sports
Las novedades en el duelo intersemanal de Primera División en Riazor
Llega el Deportivo al duelo ante el Sevilla en Riazor como uno de los dos únicos equipos que no han perdido en esta Liga junto al Barcelona, pero debe afrontar una semana cargada de trabajo que le exigirá, sin duda, a Antonio Hidalgo tomar decisiones para hacer rotaciones y dar aire a sus futbolistas más utilizados. Algunos no se moverán de su puesto, pero otros tienen el relevo en la puerta por la edad, por la carga de encuentros e incluso porque la alternativa es de nivel. Hay, desde luego, varias dudas en el once del Deportivo para esta sexta jornada, es la apuesta más inestable de toda la campaña, con este encuentro el miércoles y con el choque del domingo ante el Betis en el horizonte.
La portería
Como ya ocurrió ante el Getafe y pasará en el resto de partidos de la semana, no habrá cambios en la portería. Leo Román goza de la total confianza de Fernando Soriano y de Antonio Hidalgo y seguirá siendo el guardián de la portería blanquiazul, por delante de Álvaro Ferllo y Germán Parreño. El ex del Mallorca se está mostrando muy fiable bajo palos y con sus paradas, pero ha dejado dudas en las salidas. Una de ellas costó el primer gol del Villarreal en La Cerámica.
La defensa
La retaguardia es la línea más susceptible a sufrir modificaciones por la edad de dos de los titulares: Ximo Navarro y José María Giménez. Se da por hecho el relevo en el costado diestro porque Adrià Altimira es de la total confianza de Hidalgo y queda la duda de si descansará el uruguayo. Principalmente, Loureiro tiene muchas opciones, también podría entrar por un errático Noubi en las últimas semanas. En el costado, Angeliño tiene alguna opción leve de jugar de inicio, pero todo hace indicar que un inconmensurable Quagliata seguirá en el lateral izquierdo.
El centro del campo
El rombo que le ha dado éxito a Hidalgo en este inicio de liga es muy probable que se mantenga, aunque variarán los nombres. Yeremay entrará y es probable que el sacrificado sea un Luismi que está a un gran nivel en este inicio de liga. Existe también la posibilidad de que Riki releve a Amatucci, aunque es menos probable. Marc Casadó y Mario Soriano, fijos. El catalán se iría al vértice derecho del diamante y haría las veces de falso lateral en el repliegue de cinco, las tareas de Luismi.
La delantera
En ataque no se esperan novedades, a pesar de los 37 años de Aubameyang. Lleva cinco goles en cinco partidos y aspira a mantener la racha. Peligra más el puesto de Bil Nsongo, más gris en el Coliseum. Puede entrar Zaka por él o Hidalgo introducir un jugador de banda más.
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