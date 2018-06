La plantilla de Alcoa reclama la ayuda de 150 millones a la industria que presupuestó el PP

El cambio de Gobierno genera más incertidumbre sobre el futuro de las fábricas españolas de Alcoa -la coruñesa de A Grela, la asturiana de Avilés y la lucense de San Cibrao- al desconocerse si el nuevo Ejecutivo seguirá adelante con la reforma del sistema de incentivos eléctricos a la gran industria o cambiará totalmente el modelo. La plantilla de la aluminera reclama al presidente Pedro Sánchez que mantenga la ayuda de 150 millones a la industria electrointensiva que el Partido Popular había incluido en los Presupuestos Generales del Estado de Mariano Rajoy, pues la aluminera se aferraba a esta subvención para paliar la merma de las primas eléctricas sufrida en la última puja, celebrada en mayo. Estos incentivos son los que permiten a las compañías grandes consumidoras de energía -como la propia multinacional estadounidense, Ferroatlántica, Gamesa o Celsa, en el caso de Galicia- reducir su factura eléctrica a cambio de desenfucharse de la red en caso de necesidad -por emergencia o para abaratar el recibo de los consumidores-, bonificaciones que se reparten mediante subastas.

De hecho, estaba previsto que a finales de mayo trascendiesen las medidas con las que Madrid pretendía compensar los elevados costes energéticos que afronta la industria. La moción de censura llegó antes que ese esperado plan. De los cambios en el Ejecutivo, la plantilla aplaude que haya un ministerio específico de Industria, pero lamenta que Energía forme parte de una cartera diferente.

"Es necesario y urgente que se hagan efectivos mecanismos suficientes de compensación del coste de energía eléctrica para las industrias electrointensivas en línea con los que existen en otros países de la Unión Europea, entre ellos el desarrollo de la compensación por los costes indirectos de emisión de dióxido de carbono que consideramos imprescindible para paliar parcialmente esta situación", señaló una portavoz de Alcoa tras la subasta de los incentivos eléctricos de mayo. La "situación" es que la aluminera obtuvo menos primas por el servicio de interrumpibilidad que en años anteriores, con lo que la rebaja en su factura de la luz es inferior a la de pasados ejercicios.

La compañía ya llegó a amenazar en 2014 con el cierre de sus plantas de A Coruña y Avilés -con 400 trabajadores cada una- y tras la subasta de mayo dio a entender que, en las condiciones de mercado actuales y con los precios que deben soportar, ambas factorías no son rentables porque "producir una tonelada de aluminio cuesta más que el precio que alcanza en el mercado internacional".

"Estamos muy preocupados. Sabíamos que el Gobierno [de Rajoy] estaba trabajando en el tema de las emisiones de dióxido de carbono y había presupuestado 150 millones de euros de ayudas compensatorias por los costes de emisiones indirectas. Ese dinero permite a la industria electrointensiva paliar en parte lo mucho que ha perdido este año en la subasta. Ahora no sabemos si ese Presupuesto se va a ejecutar ni cuando", apuntó José Manuel Gómez de la Uz, secretario general de la sección intercentros de CCOO en Alcoa. El sindicalista sostiene que la incertidumbre es "muy grande" y si el Presupuesto no sigue adelante "la situación no será delicada, sino lo siguiente". "El PSOE siempre nos apoyó en nuestras reivindicaciones, es el momento de que lo demuestre", apuntó De la Uz.

"Esa partida de 150 millones tiene que ejecutarse y los ministerios de Industria y Energía deberían ir de la mano. El Gobierno tiene que acabar con el sistema de subastas y crear un modelo que permita un marco energético estable en el tiempo y que propicie la competitividad de las empresas", apuntó otro representante sindical. "Hay preocupación porque se pueden paralizar las bonificaciones en el sistema energético que se estaba avanzando con [el exministro] Álvaro Nadal. Confiamos en que al fin haya en este país una política industrial", apostilló otro sindicalista.