Arcelor, Acciona y Telefónica

- Tengo MTS a 20 euros. Intento que no me saquen ni con agua caliente. No hace mucho tenía una gran sonrisa subiendo y activando un objetivo sobre 38 euros. Sin embargo, la foto la veo muy diferente. El segundo máximo lo hace con divergencia bajista y si pierde los 24 euros veo un doble techo de manual y tendré que cerrar posición ganando cuatro eurillos. ¿Ves lo mismo?

-El valor sigue con estructura de medio-largo plazo de segundo impulso alcista con objetivo en 38 euros y soporte clave en 24,30 euros. Si no pierde ese nivel no cambiaría la tendencia. De perderlo sería peligroso, activaría doble techo.

No es un valor de la cartera de BG al no ser de los más fuertes de Europa, pues solo seleccionamos lo mejor de lo mejor. Además deberíamos tener en cuenta algo que repito cuando me preguntan por este valor en consultorios de Bolsa desde hace nueve años: Arcelor Mittal es un valor históricamente muy volátil. Un saludo y buenas inversiones.

- Intentando dejar de ser perdedor, tengo MTS en beneficios y parece que hay un impulso a 38 euros solo que está en resistencia dura en 30,70 euros. Vengo de abajo, de 21 euros, pero tengo dudas. Si llega a 38 euros, ¿vendo la mitad sabiendo que cuando cumple un gran objetivo tiende a corregir fuerte o, como bien dices, a largo plazo muy fuerte tienen que mover el árbol para soltarte? ¿Qué stop pongo? Me gusta el de 17 euros y pico ya que el de 24 bajo me parece muy cerca ahora. Si llega a 38 euros lo cambio ahí. Muchas gracias de antemano.

-El soporte clave en Arcelor ya es 24,30 euros, con lo que recomendaría un stop justo por debajo. No tiene por qué corregir fuerte al llegar a un gran objetivo, aunque si se suelen producir recogidas de beneficios. A la larga es más rentable permanecer si no cambia la tendencia.

- ANA en el largo plazo bajista, medio plazo bajista, corto bajista... Desde 2012 marca máximos y mínimos crecientes. Por tanto hay que mantener posición sí o sí mientras no pierda los 56,60. ¿Es correcta mi lectura? Llueva, truene o el SP500 pierda el mínimo más relevante.

-Un buen alumno de Bolsa General no estaría en Acciona, que no es un valor muy fuerte. Tiene tendencia alcista desde 2012, de poca pendiente y poca fuerza. Hace años que recomendamos por Análisis Técnico valores mucho más fuertes como Amadeus, Ebro Foods, Merlín Properties, CIE Automotive, Viscofán... en la Bolsa española. En la europea los hay igual de fuertes tipo Altri, Plastic Omnium, Semapa..., pero no están en buena zona de compra pues en muchos estamos ya con ganancias latentes superiores al 50% o incluso el 100%.

Esos son los valores que deberíamos tener en cartera mientras sean los más fuertes. Acciona no es de ellos en España desde hace más de una década. De tenerlo en cartera, el soporte clave de medio plazo son los 56,56 euros. Un cordial saludo.

- ¿Cómo ves Telefónica? Muchas gracias.

-Está en niveles de hace 12 años mientras otros valores multiplicaron su cotización por 10, 20, 30 o 40, haciendo ricos a sus accionistas. Hay empresas mejores. Eso sí, está cerca de soportes. Tiene uno de corto plazo en 7,45 euros y de medio plazo en 7,285. De perder ese nivel anularía una figura de HCH invertido (Hombro-Cabeza-Hombro invertido) pendiente. Confirmaría mejoría de medio plazo de superar los 8,476 euros. Podemos analizar miles de acciones, pero lo ideal es seleccionar las más fuertes del mundo y gestionando el riesgo con un stop.

- Hola David. Para comprar tras fase lateral, se rompe la resistencia y los indicadores están sobrevendidos y después de una gran caída empieza el precio a subir, pero la media móvil está bajista, ¿puedo comprar apenas rompa resistencia o espero? A veces espero a que mejore la media y ya no es buen timing . También lo digo por los indicadores. Gracias.

-Muchas veces se rompen resistencias y hay buen timing de compra. Otras no. Depende si hizo una base o soporte cerca de la resistencia y si ha consolidado previamente a la ruptura. La sobrecompra/sobreventa solo sirve para ajustar el timing. Tengo en cartera muchos valores en sobrecompra (que no paran de subir), pero al comprar y para tener un soporte fuerte y cercano intento entrar cerca de ellos y cuando no hay sobrecompra. Un saludo.