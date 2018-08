"Si aparece una empresa con sinergias estoy abierto a aprovechar la oportunidad para ganar tamaño"

- Hace pocos meses, saltó la noticia de que el fondo de inversión estadounidense Blackstone mostró interés por adquirir su compañía.

-No sé quién sacó eso ni si fue interesado o no, pero nunca hablamos con Blackstone. Sí es cierto que hace un año compró un grupo francés y en ese momento tuvimos contacto para hablar del sector, pero nunca he tenido una reunión con Blackstone acerca de Luckia. Otros fondos sí que nos llamaron interesados en participar en Luckia.

- En todo caso, ¿Luckia estaría dispuesta a fundirse en un gran proyecto internacional?

-Una de las debilidades de Luckia es que tenemos poco tamaño, entonces si en algún momento hubiera una empresa que tuviera sinergias con la estrategia de Luckia y en ese momento tuviera que meter un socio, no digo que no. Posiblemente lo haría, si hubiera una oportunidad real para ganar tamaño. Pero a día de hoy ni hay una empresa con la que tenga sinergias ni hay ninguna perspectiva.