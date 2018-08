"Luckia ya no se parece en nada a la Egasa que fundé en los años ochenta"

Hace casi cuatro décadas que José González Fuentes (Cerceda, 1948) fundó Electrónicos Galicia SA, Egasa, un nombre por el que se sigue conociendo a su empresa, líder del sector del juego en Galicia, a pesar de que hace un lustro que cambió su marca a Luckia, dentro de su estrategia de expansión internacional y online. El presidente, que este año ha recibido el Premio al Liderazgo Empresarial de la patronal coruñesa, se muestra orgulloso de la evolución de una empresa que compite con líderes mundiales desde Galicia.

- ¿Qué ha significado para usted el reconocimiento de la Confederación de Empresarios?

-He tenido distintos reconocimientos, posiblemente de más visibilidad en nuestro sector. En 2007 y 2014 he sido empresario del año del sector en España. Pero el que me hubieran nombrado líder del año de todas las empresas en la Confederación de Empresarios de A Coruña me ha hecho muchísima ilusión. Para mí, es la cumbre. No hay otro reconocimiento que me pueda satisfacer más que el que me reconozcan en mi propia tierra. Muchas veces la gente cree que el sector del juego es fácil y no valora el esfuerzo y la profesionalidad. No se dan cuenta de que estamos en un sector muy dinámico y estamos compitiendo con auténticos líderes mundiales como Bet365 o William Hill. Hay que hacer las cosas muy bien.

- Menciona el prejuicio hacia el sector del juego. ¿Se ha sentido discriminado por ello?

-Yo me he sentido siempre muy bien reconocido. Los que conocemos el juego sabemos que es un entretenimiento, pero efectivamente muchas veces la sociedad no usa la misma vara de medir con el juego público y con el privado. Si hablamos de la Lotería del Estado o de la ONCE, la gente lo ve bien. En el juego privado somos competidores y, por intereses, hay más alarma social, pero el sector está bien regulado. La incidencia del juego privado en España es mínima. En Japón hay 4,8 millones de pachinkos [juegos recreativos] para 130 millones de habitantes. En España entre salones, bares y bingos hay unas 180.000 máquinas, que en comparación es una cifra ridícula. Ahora hay un poco de alarma, más política que social, pero no hay ningún argumento. La Lotería del Estado y la ONCE suman el 58% del juego en España, mientras que las puestas deportivas presenciales y online son el 5%. Además, los márgenes del juego online son del 4%; en una ruleta en un casino, del 2,70%... y los premios pueden ser de cien euros. Sin embargo, la Lotería del Estado anuncia premios millonarios y tiene un margen de un 40%. De todos modos algo hemos mejorado porque antes nos estaba prohibido hacer publicidad y con el juego online los empresarios de este sector hemos salido del armario. La percepción ha mejorado.

- La digitalización ha revolucionado por completo el sector. ¿Lo han vivido como una amenaza o como una oportunidad?

-Como las dos cosas. Hoy se compite en todo el mundo. Es una gran amenaza porque competir con los grandes operadores es muy difícil. También lo vemos como una oportunidad, de hecho el cambiar la marca responde a ello. En el negocio físico la marca no era tan importante para el cliente. Ahora, al traspasar las fronteras, necesitamos un nombre que le diga algo al consumidor final y por eso en 2013 presentamos la marca Luckia y a día de hoy está registrada en unos cien países. El objetivo es registrarla en todos los países de más de cinco millones de habitantes. Luckia nació con una visión global pero sabiendo que es muy difícil competir en muchos mercados.

- La compañía atravesó una situación delicada en los años de la crisis. ¿Da por finalizados los efectos de la recesión?

-A nivel económicos entendemos que la crisis está superada. En esos años, en el juego nos afectó mucho la prohibición de fumar de 2011. En Luckia además tuvimos algunos negocios que no fueron todo lo bien que quisiéramos, en México, Panamá y Colombia. Pero a nivel económico, nuestra previsión es alcanzar en 2021 los resultados en negocios equivalentes de 2007. Más que el tema económico, lo que nos preocupa es el adaptarnos a las nuevas tecnologías. La transformación digital es nuestro reto.

- ¿La demanda entonces está recuperada en España?

-En estos momentos está creciendo el juego físico a un ritmo normal, de un 3-4%. El juego online y las apuestas están creciendo a más de un 15-20%, porque también tienen poco volumen. Lo que sí estamos viendo es un cambio de perfil de cliente. Con la crisis hubo clientes de más edad que han desaparecido y hoy hay más clientes jóvenes pero con menos gasto.

- Luckia ha apostado por el crecimiento como vía para ganar competitividad y ha llegado a duplicar en facturación a su principal competidor en Galicia (Comar) ¿Qué techo tiene?

-Yo no tengo claro que doblemos realmente a mi competidor y amigo, porque no sé si ellos están consolidando todo en las cuentas; habría que mirarlas con lupa. Yo creo que hemos diversificado más. Ellos se han quedado con el negocio tradicional y nosotros nos hemos lanzado a la piscina con una división de apuestas y juego online. No sé si es bueno o es malo porque estas actividades en muchos casos generan pérdidas. De 2013 a 2015 el canal online nos ha lastrado los resultados, pero el juego online está aquí para quedarse.

- Luckia ve su tamaño "reducido" como debilidad, pero ronda los 2.500 trabajadores, una cifra considerable a nivel gallego.

-Tenemos un pequeño tamaño comparado nuestros competidores, que facturan 3.000 o 4.000 millones de euros. Nosotros facturamos 500. Bet365 se gasta al año entre bonos y publicidad 300 millones de libras [336 millones de euros] y tenemos que competir con ellos. Estoy contento porque lo estamos haciendo, pero la competencia es mundial y es muy difícil.

- Están haciendo fuertes inversiones en Latinoamérica, sobre todo el Chile. ¿Es un mercado crucial para ustedes?

-Es un mercado con una filosofía diferente. En la mayor parte de países americanos la gente presume de ir al casino. Es aspiracional. En Chile la ley permite solo 25 casinos, hay que ir por concurso y requiere de grandes inversiones. En 2008 abrimos un casino con hotel, centro de eventos y varios restaurantes en Copiapó, que va muy bien, y ahora hemos abierto un gran complejo con casino y hotel en Arica. Es nuestra mayor inversión, con 82 millones de euros.

- ¿ En qué se parece la Luckia de hoy a la Egasa que fundó?

-Egasa se fundó en 1980 aunque sus orígenes vienen del 69. Éramos unos autónomos sin estructura. Ahora somos una empresa competitiva, con buena estructura y buen equipo directivo. Software, procedimientos, equipos... realmente ya no se parece en nada.

- Acaban de lanzar un proyecto de apuestas para el fútbol gallego. ¿Hasta qué punto es importante para Luckia el arraigo con Galicia?

-Sí. A Xogada. Más allá del negocio, que está por ver, estamos muy orgullosos de poder apoyar a un tipo de deporte que tiene menos ayudas. Creemos que es una buena oportunidad de estar con los más modestos y no solamente con los que triunfan. Estamos muy contentos de este acuerdo con la Federación Gallega de Fútbol. A ver la historia cómo discurre.