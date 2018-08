La plantilla de Invertaresa en A Grela se moviliza para evitar el cierre

Los 91 trabajadores de Isowat Made en el polígono coruñés de A Grela defienden la viabilidad de sus puestos de trabajo y buscan alternativas para evitar el cierre al que se verá abocada la empresa este mismo año si no aparece un inversor. El grupo Invertaresa, al que pertenecen, solicitó la liquidación a principios de verano y el juez tiene hasta mediados de septiembre para dictar un auto. La plantilla trata de aprovechar las pocas semanas que quedan para encontrar un empresario que se haga caso de la compañía, un objetivo para el que reclaman la ayuda de la Administración pública.

"La empresa es viable y en un momento como este, en el que las energías renovables están en auge, no tendría sentido que cierre", argumenta el presidente del comité de empresa de Isowat Made en A Coruña, Cándido López (CCOO). Aunque la carga de trabajo ha bajado, por el momento el centenar de empleados continúa con su trabajo diario en A Grela. Allí fabrican componentes para subestaciones eléctricas y redes de distribución y transporte de electricidadad para clientes como Siemens, Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa), Endesa o Red Eléctrica de España. López defiende que Isowat es "la única empresa de Galicia con capacidad para afrontar proyectos grandes" y añade que han sido también proveedores de buques de Navantia, por lo que resalta el "gran valor añadido" de la compañía y su relevancia para el sector industrial gallego.

Según confirmó López, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, recibirá a los representantes de los trabajadores el próximo martes para abordar medidas de cara a la defensa de la actividad y el empleo de Invertaresa. El holding gallego tiene varias filiales dedicadas a la construcción y la energía, que suman 260 empleados, 170 de ellos en Galicia. Su principal marca es Isowat, con un centenar de empleos en A Coruña y otros tantos en Medina del Campo (Valladolid). Talleres Reunidos da trabajo a otras 30 personas, también en el polígono de A Grela. Unas 40 más trabajaban hasta este verano en la fábrica de Aprihorsa, en Carballo, ya sin actividad después de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción.

Encuentro con la ministra

Los trabajadores esperan que la Xunta pueda mediar con el empresariado y dar apoyo a algún interesado en hacerse con el negocio. Por el mismo motivo, solicitan una reunión con la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien ya mantuvo un encuentro con sus compañeros de Medina del Campo -aprovechando una visita reciente a la ciudad- y les prometió ayuda para desbloquear los problemas de la fábrica.

El representante de los trabajadores de Isowat en A Coruña señala que la relación actual con el administrador único, Roberto Díaz-Rincón, es "distante" y lamenta que hasta el momento no haya conseguido un comprador. López admite que los trabajadores ven el futuro "cada vez más negro", pero no tiran la toalla. "El 15 de septiembre tiene que estar el auto de liquidación del juez, a partir de ahí se pueden abrir varios escenarios pero hay mucha incertidumbre porque no tenemos constancia de que haya ninguna oferta de otra firma. Siempre hay una esperanza y para eso estamos llamando a la Xunta, para que pueda apoyar y consigamos una solución", resume el representante.