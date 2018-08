La salida de trabajadores de Galicia a otras autonomías se acelera con Madrid a la cabeza

Que alguien abandone su lugar de residencia habitual para lograr un trabajo no es nada malo. En principio. La movilidad forma parte del mercado laboral. Desde los trayectos pequeños dentro de la misma localidad al éxodo exterior, aunque es cierto que España no fue hasta hace relativamente poco un territorio muy dado a los traslados voluntarios. En Galicia, por ejemplo, casi nueve de cada diez ocupados lleva viviendo en el mismo sitio más de cinco años. El problema empieza cuando son obligados porque no queda otra opción para acceder a un puesto, como ocurrió en los años más duros de la crisis; y, desde el punto de vista de los intereses generales de un territorio, cuando se van muchos más de los que vienen. El tejido productivo pierde músculo. También en eso la comunidad es una muestra muy clara del problema. Galicia está considerada tradicionalmente una comunidad emisora de mano de obra y durante el pasado año se "acentuó el perfil", según el informe sobre movilidad elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Lo que provocó que el desequilibrio entre el flujo de entrada y salida de trabajadores se agrandase hasta máximos de la última década, principalmente por el cada vez mayor tirón de Madrid. Y este año sigue sucediendo lo mismo.

El número de contratos firmados por gallegos en otras autonomías ascendió en 2017 a 65.423. A la inversa, los de empleados procedentes del resto del país que se mudaron aquí, fueron 32.705. La variación en ambos casos es parecida, aunque el incremento en el caso de las salidas es algo superior, un 16%, frente al 15,6% de las entradas. De ahí que el saldo se mantenga en números rojos: 32.718 personas. Por cada una que viene, se marchan dos. En 2016 fueron 28.171.

Más desequilibrio

Las diferencias se están intensificando este año. Durante el primero trimestre del año los contratos de gallegos fuera rozaron los 16.000, un 15% más que en el mismo periodo del pasado ejercicio. Entre las llegadas, la contratación subió un 13,6%, hasta los 7.749, según los últimos datos publicados por el SEPE.

"Galicia ha sido la comunidad en la que tradicionalmente fue menos significativa la movilidad, aunque en este último año ha repuntado ligeramente hasta situarse en un 2,48%", señala el informe. Es decir, del total de contratos que afectan a su territorio (algo más de un millón), casi 2,5 implican un cambio de residencia.

Otra de las características de la movilidad laboral de Galicia es su "alto número de destinos". Hay 11 comunidades en las que se supera el 2% de traslados. Pero sobresalen muy por encima del resto Madrid y Cataluña con "valores muy significativos" del 33% y el 15% del total de contratos a gallegos, respectivamente. "Ambos destinos -continúa el SEPE- presentan un perfil similar". Presencia "importante" de la mujer. También "en general" es una emigración "relativamente joven" y dirigida al sector servicios, que concentra el 94% de la contratación en la Comunidad de Madrid y el 81% en Cataluña.

Aún así, el nivel de estudios en el éxodo a las dos zonas no es precisamente bajo. El análisis destaca "la alta representación de la formación profesional y, sobre todo, los valores del grupo universitario". En este último caso, son el 24% de los contratos a gallegos en Madrid y el 22% en Cataluña.

El total de contrataciones en Madrid superó las 21.400 en 2017 después de una subida del 23,5%. En Cataluña crecieron un 10%, con 9.884. En el resto de destinos se aceleran en Baleares, un 29,4% más (3.120); y en Comunidad Valenciana, donde el alza fue del 24,4% (3.067). El único destino que cae es Canarias, antiguo refugio de la construcción: baja un 8,7% (3.067).

En este 2018, las contrataciones de trabajadores gallegos en Madrid pegan otro subidón cercano al 20% y un 25,5% en Cataluña.