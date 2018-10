Una empresa ofrece quedarse con el negocio de Isowat Made y 35 de sus 85 trabajadores

La crisis por el anuncio de cierre de Alcoa en A Coruña -con el consiguiente riesgo de destrucción de 400 empleos- coincide con la vivida por los 85 trabajadores de la planta que Isowat Made, firma perteneciente al grupo Invertaresa y en concurso de acreedores desde mediados de año, tiene en el polígono de A Grela. La plantilla de esta empresa -dedicada a la industria eléctrica, especializada en el diseño y fabricación de productos y soluciones en media y baja tensión- ve como única opción para evitar la liquidación que alguna compañía del sector se quede con la filial del grupo presidido por Roberto Díaz Rincón. Tras semanas de espera y múltiples gestiones, una firma de infraestructuras ha presentado una oferta para quedarse con el negocio de Isowat y parte de la plantilla, 35 de sus 85 trabajadores, una propuesta que el comité de empresa considera "insuficiente".

Es "la única alternativa" que hay actualmente sobre la mesa, pero los representantes sindicales de Isowat Made quieren que la firma interesada garantice "más puestos de trabajo", por lo que instan a la Xunta, al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y al conselleiro de Economía, Francisco Conde, a que presionen para que esa posible compra reduzca en mayor medida el impacto social de la crisis de Invertaresa.

La oferta presentada, según los representantes de la plantilla, busca quedarse con el negocio de Isowat Made, parte de la maquinaria de las instalaciones de A Grela, sus patentes y la marca, además de esos 35 trabajadores. Quedarían fuera los otros 50 empleados y el inmueble en el que desarrolla actualmente su actividad la firma, sobre el que pesa una hipoteca de Abanca. "Por este motivo, la hipoteca, la empresa interesada se plantea llegar a un acuerdo de alquiler con el banco durante un tiempo prudencial y después trasladarse fuera de A Coruña", detalla el presidente del comité de empresa de la filial de Invertaresa, Cándido López. "No sabemos cuál ha sido la oferta económica, pero en la parte social su idea es incorporar de inicio a 23 trabajadores y que otros 12 permaneciesen en un ERE temporal hasta integrarlos unos meses después", añade el portavoz de la plantilla.

Los trabajadores advierten de que el tiempo apremia para todas las partes pues "hay riesgo de perder adjudicaciones". De hecho, López destaca que Isowat Made es una firma con "una rentabilidad alta" y que en lo que va de año perdió de cerrar contratos por entre 18 y 20 millones por falta de liquidez. "Si entra alguna empresa, tendría carga de trabajo porque nos están llamando clientes para que presentemos ofertas, porque están interesados en que hagamos nosotros determinadas obras. Hablamos de contratos de aquí a finales de año que sumarían cinco millones de euros. Desde Endesa en As Pontes hasta Sacyr, pasando por Repsol o Naturgy", relata el presidente del comité de empresa de la filial de Invertaresa.

Por ello, la plantilla insta a "no dejar morir" la firma, "uno de los primeros integradores del sector eléctrico" de España. Para lograrlo, exige que la Xunta "ponga toda la carne en el asador y se implique para encontrar la mejor solución". López recuerda que están en juego 85 empleos y que, aunque Isowat Made "no es un monstruo como Alcoa", de ellos dependen 85 familias que sufren en esta situación. La plantilla no cobró ni en agosto ni en septiembre -prevé que el administrador concursal abone esas nóminas en unos días tras levantarse un embargo- y tendrá que solicitar al Fondo de Garantía Salarial las mensualidades previas al concurso.