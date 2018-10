"Galicia es el tractor del eje Noroeste; si se uniera el norte de Portugal sería imbatible"

El 28 de octubre de 2013 Banco Sabadell culminaba el proceso de compra de Banco Gallego -antes bajo el control del desaparecido NCG Banco-, en una operación que alumbraría después la marca Sabadell Gallego. Pablo Junceda, subdirector general del grupo bancario y director general de la entidad en Galicia, hace balance un lustro después. Un avance: se muestra satisfecho -"hemos doblado el banco"- y ambicioso -"queremos seguir creciendo"- al mismo tiempo.

-Cumplidos cinco años de la integración, ¿cómo es hoy Sabadell Gallego?

-Hay dos flashes muy significativos. Hace cinco años Banco Gallego apenas tenía un 3% de reconocimiento a nivel de clientes, y hoy estamos en el entorno del 30%. Digo como entidad con peso en Galicia, con lo cual es un salto exponencial. Hemos multiplicado por dos el volumen de negocio: estamos en torno a 7.000 millones de euros, de los cuales unos 4.000 millones son recursos de clientes y otros 3.000, inversión. Sabadell Gallego trabaja con el 74% de las grandes empresas gallegas, el 25% de las pymes y cerca del 8% de los particulares. Nuestra sensación es que hemos doblado el banco.

- ¿Y ahora?

-Una vez conseguida esta masa crítica, seguir creciendo. En los primeros nueve meses de este año el aumento en inversión ha sido del 11%, y en recursos sobre un 3%. El esfuerzo que vamos a hacer será, siendo muy avanzados en el mundo digital, el de erigirnos en un verdadero referente en la cercanía. Es el ADN del banco. Sabadell Gallego se ha ganado la confianza de los gallegos, este sería el corolario de nuestra, de momento, pequeña historia. Somos un gallego más.

-¿Cuál ha sido el secreto?

-La gente, apostar por los que estaban en los equipos de Sabadell y Banco Gallego. Fue una apuesta de éxito.

-¿Cómo cambió el banco, qué es lo que aportó Sabadell que no tenía antes el Gallego a la hora de dar forma a la nueva entidad?

-Tener detrás la fortaleza de Banco Sabadell, pudiendo hacer cualquier operación, del tamaño o la complejidad que fuese? Hay sectores cuyo diseño de financiación es muy complejo, como el naval o algunas ingenierías, y tener la capacidad de hacerlo, y hacerlo solos, ha sido un cambio de paradigma. También el disponer de una tecnología avanzadísima, así como la demostración de confianza que les dimos. Nadie mejor que los gallegos que estaban en el equipo para sacar esto adelante. Estos tres pilares conformaron un proyecto redondo, es lo que nos ha llevado hasta aquí.

-En la última entrevista que este diario hizo a Jaime Guardiola dijo que la intención de Sabadell Gallego era abrir oficinas, frente a la tendencia de cierres de otras entidades. ¿Mantienen ese plan?

-Sí, exactamente igual. Nuestro lema es Estar donde estés, y creemos que en el futuro las personas serán clave en la banca. La tecnología sí, por supuesto, pero las personas también. Lo que sí nos gustaría, y estamos en ello, es crecer más en el ámbito urbano, básicamente en A Coruña, Santiago y Vigo. No queremos medrar con recortes. Tenemos una base de 125 oficinas en Galicia, que es buena, y estamos en todas las comarcas gallegas. Además hicimos algo que creo que nos diferencia de la competencia, apostar mucho por el rural.

-¿Cómo?

-Galicia ha sido el primer territorio en el que hemos hecho muchas cosas nuevas, como el cow leasing, el leasing de vacas lecheras. Esta semana hemos cerrado un proyecto para hipotecas sobre las concesiones de bateas, por ejemplo. Para Galicia el rural no es un problema sino una oportunidad, y Sabadell Gallego va a estar apoyando todos los nichos de mercado y oportunidades que se nos presenten. Sabemos que hay entidades que no quieren estar en determinados negocios, pero nosotros queremos estar donde estén los gallegos. Un barco fuerte en Galicia debe estar en el naval, el textil, la industria forestal?

-¿Mantendrán la marca Sabadell Gallego?

-¿Hay algo más especial que una gran entidad internacional como la nuestra una a su nombre el de este territorio? Para nosotros es un orgullo. Como dice mi presidente [Josep Oliu] las marcas son propiedad de los clientes, ellos deciden.

-¿Eso es que tiene vocación de permanencia?

-Lo que los clientes quieran.

-¿Quién puede recibir financiación de Sabadell Gallego hoy, y quién no?

-Las cosas han cambiado muchísimo en estos últimos cinco años. Cuando llegamos aquí Galicia adolecía de financiación, era un momento en que se estaban produciendo las integraciones de las antiguas cajas, y fuimos un soplo de aire fresco para el empresariado. Nos gusta pensar que hemos contribuido de manera eficaz a que este problema ya no exista. Hoy en día el empresariado y las familias no tienen ningún problema de financiación, y además la tienen a unos precios históricamente bajos. Y, no habiendo este problema, la competencia entre la banca está en ser rápido, ágil y saber entender el negocio de nuestros clientes. Hace 25 años en banca había tres cosas: descuento comercial, crédito o hipotecas. Hoy te hablan de financiaciones estructuradas, factoring, confirming, project finance, renting? Nos obliga a estar muy actualizados; el que más y mejor avance en las formas de financiación que requieren los empresarios es el que va a crecer más.

-¿Dónde se deciden las operaciones de riesgo, en Galicia o en Barcelona?

-El 99,7%, en Galicia. Todas las semanas se celebra un comité de riesgos, que decide. Evidentemente hay macrooperaciones que deben ir a comisiones del banco o al consejo de administración.

-¿Cómo es eso?

-No podríamos hablar de crecer y luego no dar confianza a los equipos. Probablemente seamos la entidad en Galicia que da mayor autonomía a sus directores. ¿Cómo le explicas a un analista de riesgos de la planta 19, a 2.000 kilómetros de distancia, que vas a hipotecar una batea? ¿Cómo le explicas siquiera qué es una batea? Tiene todo el sentido, no es que seamos héroes. Es inteligencia y cercanía al territorio.

-¿Cómo ve la economía gallega de salud?

-Soy un defensor a ultranza del eje Noroeste. Me llevé una grandísima alegría cuando las cuatro patronales gallegas decidieron unirse a Asturias y Castilla y León. Solo dije una cosa: tenemos que trabajar para incorporar la zona de Oporto a este eje. Galicia en estos momentos es sin duda el tractor de la actividad en el Noroeste y si uniésemos la reacción industrial y comercial que se está produciendo en el norte de Portugal, este eje sería imbatible. Por eso la apuesta del banco por Galicia tiene muchísimo sentido.

-¿Cómo afrontan la sentencia del Supremo sobre la imposición de los impuestos de las hipotecas y cómo esperan la decisión del pleno?

-Como se ha comentado en la nota emitida la semana pasada por AEB [Asociación Española de Banca], reclamamos unas reglas claras y predecibles para el mercado hipotecario. La banca ha cumplido siempre con la normativa vigente aprobada hace más de 20 años. Como siempre hemos hecho, los bancos, a partir de esta sentencia, cumpliremos con el nuevo criterio fijado por el Tribunal Supremo.