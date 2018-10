La devolución del IRPF por maternidad beneficiará a cerca de 9.000 gallegas

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que menos de 200.000 madres y padres percibirán la devolución del IRPF de las prestaciones de maternidad, por un total de 266 millones de euros, ya que en la mayoría de los casos no se habían realizado retenciones por tener bajas retribuciones. En Galicia la organización estima que serán 8.981 las beneficiarias, que tendrán derecho a recuperar 10,7 millones de euros (a razón de unos 1.192 euros por contribuyente).

En un comunicado, Gestha explica que, según sus cálculos, solo 188.657, un 17,1% del total de perceptores de las prestaciones de maternidad y paternidad entre 2014 y 2017, que son los ejercicios no prescritos, estuvo sujeto a retención, de manera que estos serán los únicos con derecho a devolución.

En Galicia este porcentaje es del 15,7%, por debajo de la media nacional debido a los menores salarios.

De hecho Gestha explica que las mujeres, especialmente en edad de maternidad, cobran bajos sueldos, lo que, unido a que las empresas descuentan las retenciones correspondientes a la baja de maternidad, supone que en muchos casos no se practicaron retenciones, por lo que ahora no pueden devolverse. De esta manera, de las 1.100.000 personas que a priori podrían beneficiarse de la exención del IRPF en las bajas por tener hijos, los técnicos advierten de que unas 900.000 no recibirán ninguna devolución.

Además, Gestha encuentra diferencias entre comunidades autónomas, ya que aquellas con mayores retribuciones tienen un mayor porcentaje de devolución de retenciones.

Rectificación

En cualquier caso, los técnicos de Hacienda consideran que a algunas madres puede interesarles solicitar la rectificación de la declaración de la renta aunque no vayan a obtener la devolución si son potenciales beneficiarias de subvenciones o de ayudas sociales.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que las prestaciones de maternidad están exentas del pago de IRPF, lo que da derecho a la devolución de las cantidades correspondientes a los ejercicios no prescritos, para lo que es necesario efectuar una rectificación mediante un procedimiento que todavía está pendiente de publicación.