La plantilla de la factoría coruñesa de Alcoa está decidida a luchar "hasta el final" para evitar el cierre y el despido de los casi 400 trabajadores que la integran y ayer volvió a dejar una muestra más de su fortaleza con una marcha obrera desde la factoría de A Grela hasta la Delegación del Gobierno en la que participaron cerca de un millar de personas -850 según las estimaciones de la Policía Local-. En esa manifestación, encabezada por una pancarta con el lema Peche non. Enerxía solución, el grito más repetido fue "Isto é a guerra, Alcoa non se pecha", el resumen de la larga lucha que auguran los empleados de la aluminera y que esperan ganar.

La marcha obrera arrancó a las 17.30 horas desde la factoría de A Grela con la participación de varios centenares de trabajadores de la multinacional estadounidense, la mayoría de A Coruña y algunos de San Cibrao (Lugo), que estuvieron acompañados por numerosos representantes de distintos partidos políticos y también por empleados de otras fábricas como los de Ferroatlántica de Cee y Dumbría o los de la refinería de Repsol, así como por representantes del Movemento Galego en Defensa das Pensións Públicas (Modepen).

La movilización, liderada por operarios que portaban bengalas, bocinas y petardos, recorrió las calles de A Coruña como una marcha obrera real pues la mayoría de participantes -fuesen de Alcoa o no- iban vestidos con su indumentaria de trabajo, con mono y casco, y lanzaban proclamas como "Fóra yankees, pandilla de mangantes", "Peche non, enerxía solución" o "Se isto non se arregla, leña, leña, leña. Se isto non se amaña, caña, caña, caña". A su paso por delante de la estación de los bomberos de A Coruña, los trabajadores de Alcoa fueron recibidos "con honores" y "muestras de solidaridad" y un nutrido grupo de profesionales del servicio de emergencias coruñés se incorporó a la marcha, que transcurrió con normalidad -entre grandes estruendos, la luz de las bengalas y una leve llovizna- hasta la plaza de A Palloza, a donde llegó pasadas las 18.45 horas.

En ese momento la marcha obrera se transformó en una manifestación al sumarse de forma paulatina los familiares y amigos de los trabajadores -padres, parejas con sus hijos, con coches de bebé incluidos- y otros ciudadanos comprometidos con la causa y contrarios a la medida anunciada por la multinacional estadounidense. Entre las incorporaciones a la movilización destacaba un pequeño grupo de niños que portaba una pancarta con el lema Alcoa déixanos sen futuro.

La marcha continuó bajo una tenue lluvia hasta llegar a la Delegación del Gobierno, pasadas las 19.00 horas, momento en el que se transformó en una concentración. Los asistentes repitieron las múltiples proclamas contra el cierre, y en favor de una solución, al tiempo que los operarios de Alcoa golpeaban el suelo con sus cascos, provocando un gran estruendo, en lo que se ha convertido en un acto característico de las marchas obreras protagonizadas por los empleados de la aluminera en los últimos años, en los que el futuro de la factoría del polígono de A Grela ha estado en duda.

El final de la movilización también contó con momentos de confraternización entre trabajadores de Alcoa y bomberos, que se intercambiaron simbólicamente los cascos y se abrazaron como muestra de solidaridad y apoyo.

Los integrantes del comité de empresa fueron recibidos por el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, que les trasladó todo su apoyó y les prometió que el Gobierno va a luchar "hasta el final" para que Alcoa reconsidere su decisión o buscar alternativas en caso de que esa rectificación no sea posible. Mientras, el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, destacó que esta marcha obrera fue como "una recarga de energía" por el apoyo recibido y que la plantilla seguirá con sus movilizaciones para revertir la situación y hallar una solución para esta "industria del futuro".

La concentración finalizó algo antes de las 20.00 horas con unos últimos gritos de lucha contra Alcoa.