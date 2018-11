El comité considera un "insulto" una circular en la que la multinacional afirma que no hay una decisión tomada

Los trabajadores de Alcoa han recibido una comunicación en la que la empresa recuerda la próxima reunión para la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE), fijada para el martes, y menciona que "no hay ninguna decisión tomada". El presidente del comité de empresa coruñés, Juan Carlos López Corbacho, tacha la circular de "insulto" y "falta de respeto" tanto hacia las familias afectadas por los 686 puestos de trabajo que la aluminera extinguirá con el cierre anunciado como hacia los Gobiernos implicados en la gestión del conflicto laboral. "Hay una decisión de cerrar y la están ejecutando", lamenta Corbacho. Por su parte, la compañía asegura que no hay ningún cambio de postura. "El periodo de consultas del ERE se inició el día 31 y el interés de la empresa es llegar al mejor acuerdo para mitigar los daños de este proceso; si no hubiera consenso, la compañía tomará una decisión", explicaron fuentes oficiales de la aluminera. El comité de empresa de A Grela ha decidido no asistir a ninguna reunión del ERE -que considera "nulo" por errores formales- hasta que el Ministerio de Trabajo no se pronuncie sobre las denuncias que han presentado ante la Inspección. Además, la plantilla pide "seriedad" y "respeto" ante las "especulaciones" sobre posibles compradores de las fábricas.