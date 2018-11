La gran banca española cuenta con capital suficiente para otra recesión

No hubo sorpresas. La gran banca española está preparada para una posible nueva recesión. Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell gozan de un nivel suficiente de capital, "considerable", en palabras del supervisor español, como para afrontar un giro de la economía y superar varios shocks del mercado hasta 2020, según los resultados de las pruebas de resistencia financiera realizadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) publicados ayer y a las que se han sometido los principales bancos del viejo continente. Y todos pasan el examen. Aunque la EBA no califica de forma oficial a las entidades como suspendidas o aprobadas porque no establece un nivel mínimo de capital, a la vista de anteriores pruebas y el consenso de los analistas, la criba se establece a partir de un 5,5% de capital de máxima calidad en el caso de un escenario económico adverso.

En esa situación, Santander alcanzaría una ratio CET 1 del 9,72%, BBVA del 9,25%, CaixaBank del 9,11% y del 8,40% el Sabadell. Con el nuevo concepto de capital previsto en la normativa financiera de Basilea III, lo que en el argot del sector se denomina como fully loaded, Santander mantendría un 9,2%, mientras que el de BBVA se sitúa en el 8,80%, el de CaixaBank en el 9,11% y el del Sabadell en un 7,58%.

Las pruebas dirigidas por la EBA evalúan la resistencia y capacidad de recuperación de 48 bancos de la Unión Europea y Noruega con al menos 30.000 millones de euros en activos, cubriendo así alrededor del 70% de los activos totales del sector bancario de la eurozona e incluyendo cuatro bancos españoles.

El peor escenario macroeconómico contemplado en las pruebas implica una contracción del PIB de la UE del 1,2% en 2018 y del 2,2% en 2019, antes de alcanzar un crecimiento del 0,7% en 2020, lo que representa de forma acumulada una desviación del 8,3% respecto del escenario base de las pruebas, que contempla un crecimiento del 2,2% este año, del 1,9% en 2019 y del 1,8% en 2020, cuando en los exámenes de 2016 esta desviación era del 7,1%.

El Banco de España considera que los resultados de las entidades españolas muestran un grado de "resistencia considerable". "Se debe en parte a la mejor situación de partida de las entidades, que han avanzado en el saneamiento de sus balances y han incrementado sus niveles de capital de máxima calidad CET1 fully loaded", apunta el organismo en una nota de prensa, donde además destaca que la caída media de los niveles de capital en el escenario adverso es menor a la observada en el conjunto de la muestra europea.

La entidad presidida por Ana Botín presumió de ser "el más resistente de todos los grandes bancos europeos". "Una vez más los test de estrés lo demuestran. Esto es así por la fortaleza y la diversificación del modelo de negocio", indicó. BBVA asegura que sería capaz de continuar generando beneficio en 2020 incluso en el escenario más estresado, a pesar de que las pruebas no han tenido en cuenta el impacto de la venta del 68,19% en su filial chilena a The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) por algo más de 1.873 millones de euros el pasado mes de julio, lo que calcula que tendría un impacto positivo de 50 puntos básicos en su ratio de capital.

También CaixaBank asegura que sus niveles serían más altos si las pruebas hubieran tenido en cuenta operaciones posteriores como la salida de Repsol y la venta del negocio inmobiliario. "Nos colocan entre los bancos líderes de Europa con mayor resistencia a escenarios de estrés", remarcan en la entidad. "Los resultados de Sabadell en el ejercicio de las pruebas de esfuerzo subrayan su sólido modelo de negocio y su capacidad de recuperación bajo el escenario más estresado", indica el equipo liderado por Josep Oliu, que igualmente recuerda que su fotografía actual sería mejor por el alza de los tipos de interés o el saneamiento de balance.

Entre los 48 bancos europeos que han sido sometidos las pruebas de resistencia financiera realizadas por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), las ratios de capital CET1 fully loaded más elevadas al final del escenario más exigente previsto correspondieron al banco germano NRW Bank, con un 33,96%, por delante del 22,33% del holandés Bank Nederlandse Gemeenten, y del 21,98% del sueco Swedbank.

Por contra los niveles más bajos en esas condiciones correspondieron al británico Barclays, con un 6,37%, por detrás del italiano Banco BPM, con un 6,67%, y del también británico Lloyds Banking Group, con una ratio del 6,80%. "El resultado de los test de estrés demuestra que los esfuerzos de los bancos para mejorar su base de capital en los últimos años ha contribuido a fortalecer su resistencia, afirmó el director de Análisis Económico y Estadísticas de la ABE, Mario Quagliariello.