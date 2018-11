¿Puede un comité europeo parar un cierre?

Hace algo más de veinte años, el 27 de Febrero de 1997, el grupo automovilístico Renault anunció de forma inesperada el cierre de su planta belga de Vilvoorde en una conferencia de prensa celebrada en el hotel Hilton de Bruselas. Al mismo tiempo, la dirección de la multinacional francesa convocó una reunión extraordinaria del comité de la planta para comunicar su decisión a los representantes sindicales. Pero las noticias viajan rápido -ya lo hacían, de hecho, incluso antes de las redes sociales y de internet- y los más de 3.000 empleados de Renault-Vilvoorde, a los que había que sumar un número aproximado de 1.500 trabajadores en empresas proveedoras directas, ya sabían por la radio que estaban a punto de perder su empleo. Lo que vino después es un hito de la movilización socio-laboral y del uso estratégico de las instituciones europeas. Muy especialmente de una pieza de regulación comunitaria por entonces casi experimental, la Directiva 94/45/CE sobre comités de empresa europeos.

El caso Renault-Vilvoorde comenzó como otros muchos intentos de resistencia de una comunidad local al cierre de un centro de trabajo. Los empleados de la planta iniciaron una huelga que se prolongaría varios meses y que pondría en práctica varios de los elementos de protesta más clásicos del repertorio de acción colectiva: ocuparon las instalaciones de la fábrica, impidieron la salida del stock de vehículos, llevaron a cabo manifestaciones multitudinarias en las calles de Bruselas y trataron de poner la máxima presión posible sobre los directivos de la multinacional y sobre las autoridades belgas. Hasta ahí, nada nuevo ni realmente reseñable fuera del territorio directamente afectado por la decisión empresarial. Un conflicto local dentro de la alargada cadena de creación de valor de una gran empresa de dimensiones transnacionales. Un problema aislado (y aislable) para la dirección de la multinacional, una vez aplicado el ejercicio de comunicación adecuado: presión de costes insoportable, pérdida de competitividad e inevitabilidad de la deslocalización en un contexto de re-especialización productiva. A pesar de la solidaridad ciudadana, el cierre de la planta de Renault-Vilvoorde se presentaba como una muesca más dentro de un proceso generalizado de salida de los procesos industriales de menor valor añadido hacia otras regiones globales.

Pero los trabajadores de la planta innovaron. Quizá habituados a esta palabra por el énfasis del discurso empresarial en la mejora continua de los procesos productivos, tan de moda a partir de la década de los 90 del pasado siglo, se dieron cuenta de que, restringida a lo local, su voz se ahogaría en la cacofonía de la globalización y su programa de movilizaciones se agotaría rápidamente. Por eso decidieron hacer uso del comité de empresa europeo de Renault en una doble dirección. A través de la red de contactos que les proporcionaba este órgano de representación laboral en el que se sentaban representantes sindicales de otras plantas y países europeos, organizaron una jornada de paros solidarios de diez minutos en centros de producción situados en Bélgica, en Francia y en España, en lo que se convirtió en la primera huelga transnacional europea. Más importante aún, para consolidar la europeización del conflicto, denunciaron a la dirección de Renault por incumplimiento de sus obligaciones con respecto al comité de empresa europeo. La sentencia de los tribunales franceses obligó a la multinacional a suspender el cierre de Vilvoorde hasta satisfacer los derechos de información y consulta de los trabajadores que, de acuerdo con la Directiva 94/45/CE, reconocen el derecho del comité de empresa europeo a ser informado y consultado en tiempo y forma adecuada "cuando concurran circunstancias excepcionales que afecten considerablemente a los intereses de los trabajadores, sobre todo en caso de traslados de empresas, de cierre de empresas o de establecimientos o de despidos colectivos" y, en todo caso, antes de la toma de cualquier decisión irrevocable. Otra sentencia, emitida por un tribunal belga un año después, condenó a presidente de la compañía, Louis Schweitzer, a pagar diez millones de francos belgas por su gestión del proceso de cierre.

Es cierto que los trabajadores de Renault-Vilvoorde perdieron. La planta fue clausurada a lo largo del verano de 1997, una vez la dirección reparó su error y, en medio de una gran tensión, informó e intercambió consultas con su comité de empresa europeo sobre el cese de producción en Vilvoorde. Los trabajadores ganaron tiempo para negociar un plan social con mejores condiciones que el ofrecido inicialmente por la empresa y la juridificación del conflicto a escala europea provocó un importante destrozo en la cúpula directiva de la multinacional. Pero la relevancia del caso Vilvoorde fue mucho más allá. Sentó un precedente legal por el cual las empresas multinacionales con operaciones en la Unión Europea se encuentran sometidas a un control democrático sobre sus decisiones de transferencia de producción y deslocalización. Algunos pueden considerar que este control es de muy baja intensidad, pero al menos existe y es accesible a los trabajadores que pelean contra un cierre, como ocurre ahora en las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés. El desenlace del caso Vilvoorde también trasladó a las autoridades públicas europeas la necesidad de reforzar los mecanismos legales que limitan y ordenan los procesos de reestructuración corporativa de las empresas multinacionales. Algunos pueden pensar, también, que veinte años después, los trabajadores europeos siguen esperando a que alguien en Bruselas recoja este guante y suplemente de forma verdaderamente ambiciosa las regulaciones nacionales en materia de reestructuración corporativa y despidos colectivos.

Para Alcoa, lo ocurrido en Renault-Vilvoorde encierra más de una lección. La primera, y eso lo saben perfectamente tanto los representantes sindicales como la multinacional, es que un comité de empresa europeo como el Euroforum de Alcoa no puede impedir un cierre. Lo que sí puede hacer es reclamar sus derechos de información y consulta para ganar tiempo. Por más que la dirección vaya a tratar de presentar los cierres de A Coruña y Avilés como una decisión local y no "de dimensión europea". El uso estratégico de la demanda planteada por el Euroforum de Alcoa ante los tribunales holandeses implica poner presión, por ejemplo, para que las autoridades españolas no acepten la tramitación del ERE anunciado por la empresa e impedir el inicio del periodo de consultas. O para solicitar una auditoría externa sobre la situación real de las plantas, otro de los derechos accesibles al comité de empresa europeo. La segunda lección es la de la solidaridad, a ser posible de alcance transnacional. Los trabajadores de Alcoa han conseguido un impresionante soporte institucional, mediático y social en España, pero se antojaría decisivo lograr el apoyo, aunque fuera simbólico, de los empleados de plantas del grupo situadas en otros países. Los sindicatos europeos tienen una importante labor de coordinación ahí, si es que consiguen identificarla y llevarla a cabo. Por eso mismo, y para que los cierres de A Coruña y Avilés no puedan ser presentados como casos aislados (y aislables) por la dirección de la multinacional, no parecen convenientes anuncios como el del Gobierno el pasado jueves, que sugieren la viabilidad de una de las plantas afectadas sobre la otra. E incluso si eso fuese realmente así, no parece el momento de introducir elementos adicionales de tensión o que puedan contribuir a fragmentar los intereses de las plantillas gallega y asturiana de Alcoa o de las regiones sobre las que se asientan.