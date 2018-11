Nike, Centene, Linde y Netflix

- Hola, David. ¿Cuál sería el stop loss para Nike en el medio plazo? ¿Aproximadamente 60 dólares? Gracias.

-Podría poner el stop para la mitad de la posición en mínimos de la semana pasada en los 70,68 dólares y la otra mitad por debajo del mínimo creciente anterior de largo plazo y mínimos de finales del año pasado en los 49,76 dólares.

- Saludos, analista Galán. Quisiera que me dijera cuál fue mi error en esta operativa y cómo la hubiese planteado usted. Compré acciones de Centene (CNC) a la apertura del miércoles 24 de octubre luego del gráfico haber dejado el día anterior una preciosa vela martillo que indicaba presión compradora al final de la sesión, altas probabilidades de rebote y niveles de soporte importantes sobre una solida tendencia alcista. Coloqué stop loss en 125,85 dólares y ya lo activó. ¿Quizás influyó la fase correctiva en la cual se encuentra el mercado americano o fue algún error de operativa? Agradecería mucho su opinión.

-Todo es correcto, salvo lo de niveles de soporte importantes. Salvo la media de 200 ascendente. El mayor peligro en esta ocasión es que el mismo día que dejó la vela doji libélula, acaba de dejar un gran hueco bajista. De todos modos, lo más probable cuando aparecen velas así, es que se produzcan subidas. De cada 100 veces, cerca de 70 el precio rebotará, pero eso no significa siempre. Significa que usted tiene una ventaja estadística. Las certezas no existen en Bolsa y por eso se ponen stops. A mí me saltan muchos. No obstante tras 16 años de estudio e investigación y por mi forma de ser, estoy más cómodo buscando compras tras caídas a favor de tendencia y con stops no muy ceñidos. Un cordial saludo y buenas inversiones.

- Buenos días. Tengo compradas Linde de la Bolsa alemana con un beneficio del 11%. Para mí el valor tiene un par de objetivos alcistas pendientes, y el valor ha aguantado bien este primer ataque bajista de la Bolsa alemana, pero ¿cree usted que debería deshacer posiciones por el HCH [hombro cabeza hombro] pendiente del Dax? Gracias por su respuesta. Casi todo lo que sé de Bolsa, lo sé por usted.

-Nosotros hemos cerrado la estrategia que teníamos abierta en Linde, pero porque se ha fusionado con otra empresa y ya pasa a ser otra empresa diferente. No la habríamos cerrado a pesar del HCH del Dax, ya que mostraba una fortaleza clara y muy superior a la del mercado, al igual que estamos en Faes Farma a pesar de la debilidad de la Bolsa española, por ejemplo. Un cordial saludo y buenas inversiones.

- Señor Galán, dado que hemos perdido el 61,8 de toda la subida desde los mínimos de junio 2016 en el Ibex, ¿vería posible que nuestro Ibex fuera a buscar el 61,8 de todo la subida desde los mínimos de julio del 2012? Muchas gracias por sus consejos. Sin duda para mí, el mejor analista de España.

-Como comento en mis seminarios de los miércoles, no es el escenario más probable en mi opinión, aunque desde hace meses venimos señalando la debilidad de algunos índices. Cierto que Europa sigue mucho más débil que la bolsa norteamericana, pero creo que están en una gran consolidación de la fuerte subida desde el Bréxit. Ni el Ibex dividendo (Ibex añadiendo dividendos), ni Eurostoxx ni Dax ni CAC ni FTSE han perdido el 61,8% de la subida desde mínimos del Bréxit. Europa puede corregir más y la clave estará en si la banca es capaz de formar un suelo, lo que ayudaría a índices como el italiano o el español, donde este sector tiene mucho peso. Muchas gracias por semejante elogio.

- Lo primero, gracias por sus indicaciones gratuitas y con buena voluntad que nos da. Lo segundo, ¿qué opina de la posibilidad de un HCH en Netflix hacia 200 dólares, otro en Intel hacia 39 dólares y otro en Google hacia 980? Muchas gracias.

-En mi opinión, el de Netflix no es nada claro. Neckline excesivamente inclinada. Cierto que todavía tiene riesgo de seguir bajando mientras no supere los 380 dólares. El de Intel es un poco más claro, aunque tampoco es de los que son evidentes y que son los que me gustan. El hombro derecho es demasiado pequeño. Mejoraría de superar los 49,72 dólares. En Alphabet (Google) no hay ningún HCH. Lo que ha hecho es acercarse al soporte clave de los 982 dólares y de momento respetarlo. Un cordial saludo y buenas inversiones.