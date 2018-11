Alcoa advierte a los trabajadores de que los plazos corren y les urge a negociar el ERE

El bloqueo en la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción planteado por Alcoa para las plantas de A Coruña (con 369 trabajadores) y Avilés (con 317) se mantiene, una situación que la empresa lamentó ayer al tiempo que advirtió de que los plazos corren -"cada vez hay menos tiempo"- y que la ausencia de los representantes de la plantilla en la mesa negociadora "ni impide el inicio y transcurso del periodo de consultas ni comporta la ampliación de los 30 días naturales" de negociación que establece la normativa. Por este motivo, la aluminera urgió a los empleados a sentarse a analizar "el plan social" que propone y se comprometió a "trabajar y realizar propuestas" para reducir "lo máximo posible" el impacto de los cierres y lograr "el mejor acuerdo" para ambas partes.

La primera convocatoria para iniciar el periodo de consultas fue el pasado 31 de octubre, fecha en la que empieza a contar el plazo de 30 días naturales pues la aluminera dio por iniciado el proceso pese a que a esa primera reunión no acudieron los representantes del comité de empresa de A Coruña y los de Avilés se presentaron pero abandonaron la sala ante la negativa de la compañía a levantar el ERE. La situación volvió a repetirse ayer, día de la segunda convocatoria: los trabajadores de la fábrica de A Grela no asistieron al encuentro y los de la asturiana mostraron a los representantes de la multinacional estadounidense el documento que presentaron ante el Ministerio de Trabajo en el que piden que lo tumbe por "ilegal". Como la empresa obvió el escrito, el comité de Avilés se levantó de la mesa y abandonó el encuentro.

Sin embargo, aunque los representantes de la plantilla asturiana hubiesen querido negociar el despido colectivo, no habrían podido al faltar los integrantes de A Coruña pues Alcoa pretende abordar el ERE con "una comisión representativa de las dos fábricas integrada por un máximo de 13 miembros". Un comité interplantas que no se ha constituido, por lo que la aluminera urgió a los representantes de los trabajadores a que lo conformen y los convocó para el próximo martes, 13 de noviembre.

Precisamente, este planteamiento de la empresa, de negociar el despido colectivo de forma conjunta en las dos fábricas, es el argumento esgrimido por la plantilla coruñesa para exigir a la Inspección de Trabajo que tumbe el ERE. El comité de empresa de A Grela entiende que las fábricas pertenecen a distintas filiales del grupo Alcoa y que cualquier medida debe negociarse de forma individual, en cada planta. En este sentido, el presidente del comité de empresa de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, reiteró su petición de celeridad al Ministerio de Trabajo para acabar con "una situación de ilegalidad". De hecho, el representante de los empleados coruñeses aseguró que ayer no podía estar a las 13.00 horas en Madrid porque aún no tenía en su poder la convocatoria ni la documentación del ERE. López Corbacho recibió el pasado lunes un burofax para comunicarle que pasase a recoger un paquete a Correos, pero cuando fue a buscarlo (ayer por la mañana) estaba "perdido". "Tuve que volver por la tarde a recogerlo y les pedí que me firmasen un papel conforme estaba extraviado y no había podido recibirlo", detalló el portavoz de la plantilla de A Grela, que asegura que la empresa tiene "poca voluntad de informar" pues entiende que podría haber convocado y enviado la documentación relativa al ERE con anterioridad, "como sí hizo en el caso de Avilés y también en el expediente de 2014".

Los trabajadores de A Coruña esperan que la Inspección de Trabajo se pronuncie cuanto antes sobre el despido colectivo, para acabar con la incertidumbre, y están pendientes también de lo que ocurra mañana en la reunión de alto nivel entre las ministras de Industria, Reyes Maroto, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el del Principado, Javier Fernández, representantes de Alcoa y de los sindicatos nacionales. A esta reunión están convocados también los alcaldes de A Coruña y Avilés y, por ello, el regidor coruñés, Xulio Ferreiro, abordará esta mañana con el comité de empresa de A Grela la situación actual y las reivindicaciones de la plantilla con la idea de defenderlas en el encuentro.

Mientras, los operarios de la fábrica prevén seguir con las movilizaciones, "intercalando actos solidarios con otros reivindicativos". El próximo es mañana, con la participación en la manifestación en Avilés, y el siguiente el sábado, con una concentración en la rampa de acceso a la Torre de Hércules.

Encuentro con Rivera

Los integrantes del comité de empresa de A Grela también aprovecharon ayer el acto de Ciudadanos celebrado en Palexco para exponer al líder de la formación naranja, Albert Rivera, sus reivindicaciones. "Le entregamos nuestra propuesta para la fábrica y nos dijo que va a interesarse por el tema. Le dejamos claro que se trata de un sector estratégico, de futuro, y le recordamos, ya que hablan tanto de la defensa de la Constitución, que en este caso se podría aplicar el artículo 128.2 de la Carta Magna en defensa de nuestros intereses", relató López Corbacho.