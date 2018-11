Impuesto de las hipotecas: Los españoles se ahorrarán más de mil millones con el cambio de la ley hipotecaria

La decisión del Tribunal Supremo de liberar a la banca del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), un giro que cogió por sorpresa a las distintas partes implicadas, y el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que sea el sector financiero el que se haga cargo desde ahora del abono tributario, suponen un episodio más en la controversia que vive el mercado hipotecario español desde hace una década, cuando estalló la crisis que sacudió los cimientos de la economía nacional.

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula que los nuevos firmantes de hipotecas se ahorrarán cada año más de 1.100 millones de euros una vez se apruebe el decreto ley del Gobierno sobre los cambios en el IAJD, cifras que coinciden con las que manejan los expertos de iAhorro.com. Desde el comparador de productos financieros se calcula que el nuevo cliente hipotecario podría ahorrarse algo más de 2.000 euros. Teniendo en cuenta que el ritmo mensual de firma de hipotecas es de 40.000 nuevos contratos, se estima que la banca deberá hacerse cargo del pago de cerca de cien millones al mes.

En la firma de una hipoteca, el IAJD supone el 70% de los gastos de constitución de la misma, que también incluyen otros conceptos como notaría, registro, tasación y gestoría. Lo paga el cliente y lo recaudan las haciendas autonómicas, ya que actualmente estos tributos están transferidos a las comunidades. La cantidad, que se abona de una sola vez cuando se rubrica el contrato, depende de cada territorio, ya que los gravámenes son distintos. Por ejemplo, para una hipoteca media de 100.000 euros a 25 años, el IAJD supone en la Comunidad de Madrid – una de las que aplican un tipo impositivo más bajo – un desembolso inmediato en Madrid de 1.200 euros, mientras que en Andalucía, donde está en vigor el porcentaje más alto, alcanza los 2.250 euros.

El siguiente gráfico recoge los tipos impositivos del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados por comunidad autónoma:

"Es una victoria de los consumidores. El Gobierno ha escuchado el clamor social", señala David Aragonés, portavoz de la asociación de usuarios de banca ADICAE, después de conocer las noticia que dio a conocer Sánchez. "La ley dice que ese impuesto lo tiene que pagar la banca. Pero lo que ha ocurrido es durante 23 años se ha aplicado un reglamento que dice que debe abonarlo el cliente", explica Aragonés. El representante de ADICAE se refiere al artículo 68.2 del reglamento sobre este impuesto y que comenzó a funcionar en 1995. Es en él donde se sitúa el meollo del debate.

En febrero de este año, el Supremo ya había proclamado que era el cliente el que debía abonar este tributo, pero ADICAE sostiene que en su sentencia del 23 de diciembre de 2015, el Tribunal consideraba que imponer todos los gastos de constitución al prestatario es una cláusula abusiva, lo que, según la Ley de Defensa de Consumidores, la excluiría del pago obligatorio por parte del cliente.

Este es el motivo que ha impulsado a ADICAE a recoger una serie de demandas colectivas por vía civil, un camino judicial que, pese a la decisión del Gobierno, piensa mantener para los casos acaecidos en el pasado. Como en el caso de las cláusulas suelo, las asociaciones de consumidores confían en las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE, que ya les otorgó la razón entonces. No obstante, el veredicto del TJUE podría tardar hasta dos años.

Pedro Sánchez ha anunciado cambios en el impuesto de las hipotecas, que pagará a partir de ahora la banca. Vídeo: Agencia Atlas Foto: EFE

La banca, por su parte, opta por remitirse a la postura manifestada en el comunicado hecho público tras la decisión del Supremo. "El Tribunal Supremo ha confirmado que, como venía ocurriendo hasta ahora y de acuerdo con la normativa vigente durante más de 20 años, el sujeto pasivo del impuesto en la constitución de hipotecas es el prestatario. Esta decisión está en línea con el marco jurídico de los países de nuestro entorno", aseguraron en un comunicado la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que incidieron también en la importancia de que la decisión preserve la "seguridad jurídica". En sus pronunciamientos anteriores, el sector ha hecho especial incidencia en recalcar que el destinatario final del tributo es la hacienda territorial y que "las entidades de crédito no han percibido cantidad alguna de sus clientes por este concepto".

Sin impacto en la Bolsa

A tenor de la evolución del Ibex 35 en la jornada de este jueves, en la que los bancos registraron ganancias generalizadas, el anuncio de Sánchez no parece haber llevado excesiva inquietud al sector. La posibilidad de que el Supremo fallase en contra de la banca y de que además, aplicara el cargo de la retroactividad a las hipotecas firmadas en los últimos cuatro años era lo que más preocupaba a los directivos financieros.

En un artículo publicado en la página web de la AEB la semana pasada, el Director de Estrategia y Análisis Económico de la AEB, Juan Carlos Delrieu, alertaba de que el "aumento de la inseguridad jurídica y la falta de unas reglas claras" en la parcela de los créditos y los préstamos "pone en riesgo un modelo que ha sido ejemplar por décadas y vuelve a cuestionar la confianza de un sector que ha facilitado el acceso a una vivienda en propiedad a más del 80% de los hogares españoles".

Evolución inmediata

De cara al futuro, las líneas básicas de la evolución del mercado hipotecario no variarán en exceso, según las fuentes consultadas. "La banca intentará amenazar intentando subir las hipotecas e inventándose comisiones, pero esto es un mercado libre. Pueden subir los tipos de interés, pero no creemos que este encarecimiento repercuta mucho en el consumidor", explica el portavoz de ADICAE, que ha mostrado también su satisfacción por la creación de una autoridad independiente de protección a los clientes financieros, tal y como ha desvelado el jefe del Ejecutivo. Desde iAhorro, se apunta a que, pese a los últimos acontecimientos, la pugna de las entidades por ofertar hipotecas no cesará.

"Aunque las condiciones de las hipotecas se endurezcan, las entidades seguirán buscando al cliente que busca financiación para la compra de vivienda. El grifo a la financiación no se va a cerrar. La sentencia y su posterior revisión han paralizado durante 15 días las ventas, lo que ha empeorado los datos de los bancos y es muy posible que en la recta final del año lancen sus últimas ofertas para llegar a sus objetivos. Está por ver si esta situación beneficia a los clientes y aumenta su poder de negociación", señalan desde el comparador de productos financieros.