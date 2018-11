El Gobierno cambiará la puja de las primas eléctricas por un sistema "estable" de precios de la energía

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció ayer en Oviedo que el Gobierno planteará la próxima semana un nuevo mecanismo para dar "estabilidad y certidumbre" a las grandes industrias electrointensivas como Alcoa y que sustituirá al actual sistema de subastas de interrumpibilidad, que ayuda a reducir el coste energético de estas empresas.

En una semana en la que se juntaron la multitudinaria manifestación contra el cierre de Alcoa y la preocupación por el precio de la electricidad expresada por los dirigentes de otras empresas electrointensivas, Morán señaló que a esas grandes industrias "lo que hay que trasladarles es el mensaje de que frente a la incertidumbre que han venido padeciendo a lo largo de los últimos años, de no saber qué capacidad de planificación tienen a futuro en relación a un coste fundamental para ellos como es la energía, el Gobierno está decidido a darles un marco de estabilidad que les permita, en ese espacio de certidumbre, hacer sus propias planificaciones de inversión hacia el futuro". Morán añadió, pese a los nubarrones de cierre en Alcoa, que la industria electrointensiva "va a seguir formando parte del perfil industrial español".

El secretario de Estado, que participó en unas jornadas de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), no quiso profundizar en las claves del nuevo mecanismo y se limitó a apuntar que sustituirá a las actuales subastas de interrumpibilidad, que ofrecerá estabilidad "sin fecha de caducidad en el tiempo" y que se ajustará a los requerimientos de la UE para que no sea considerado ayudas de Estado. Además, aseguró que esa iniciativa vendrá esbozada en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno presentará "probablemente la próxima semana" para su tramitación. Morán apuntó que las subastas de interrumpibilidad seguirán vigentes mientras que no entre en vigor el nuevo marco, que espera "no se demore".