Alcoa responde al Gobierno: "No hemos tenido ni siquiera la oportunidad de discutir las causas del cierre"

La multinacional Alcoa sostiene que desde que anunció su intención de cerrar las plantas de A Coruña y Avilés "sólo ha recibido denuncias que no cuentan con ningún respaldo legal". La compañía ha respondido al escrito de advertencia que emitió la semana pasada el Ministerio de Trabajo, un escrito en el que añade que "ni siquiera" se le ha "dado la oportunidad de debatir y discutir las causas de la medida propuesta" (el expediente de regulación de empleo), explorar las posibilidades de evitar o reducir la misma, así como de de atenuar sus consecuencias, finalidad que ha de tener todo periodo de consultas".

La respuesta al oficio de Trabajo lleva la firma del presidente de Alcoa en España, el asturiano Rubén Bartolomé, que incide en que "a fecha de hoy la comisión representativa de los trabajadores sigue sin estar constituida, motivo por el cual no han podido iniciarse las reuniones de negociación del periodo de consultas, una circunstancia que en modo alguno se puede atribuir a la responsabilidad de la empresa".

"A este respecto, ponemos de manifiesto todos los pasos que desde la empresa venimos dando, en pleno cumplimiento de la normativa aplicable y de buena fe, para facilitar que la mesa de negociación se constituya lo antes posible con el fin de que ambas partes puedan llevar a cabo un periodo de consultas efectivo que verse sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias.En este sentido, conviene poner de relevancia que la comunicación de intención de iniciar un periodo de consultas se entregó en fecha 17 de octubre de 2018, solicitando a la representación de los trabajadores la constitución de la comisión representativa de los trabajadores y convocando a la misma a una primera reunión de inicio del periodo de consultas el día 31 de octubre de 2018.Sin embargo, la comisión representativa no se ha formado, ni el día 31 de octubre ni en las sucesivas reuniones convocadas por la empresa con la misma finalidad, los días 6, 13 y 22 de noviembre. De hecho, la representación de los trabajadores del centro de A Coruña ni tan siquiera ha comparecido a las mencionadas reuniones", recoge el documento.

Bartolomé destaca que "la formación de la comisión representativa de los trabajadores es un requisito imprescindible para la celebración de las reuniones en el periodo de consultas". "El hecho de que las mismas no se estén produciendo es imputable únicamente a la parte social, de quien en su caso debe predicarse la presunta ausencia de voluntad negociadora que menciona el oficio. Los agentes sociales tienen la obligación y la responsabilidad de sentarse a dialogar en representación de los trabajadores. Conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores 'la falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración'", advierte el máximo directivo de Alcoa en España.

La empresa expone que "en ningún momento ha sido intención de la parte empresarial que el periodo de consultas quedara estéril, muy al contrario, ha mostrado disposición al diálogo desde el primer momento". "De hecho, la empresa concedió un plazo de 14 días desde la comunicación de intención hasta el inicio del periodo de consultas, cuando legalmente únicamente debía conceder siete días y que, a día de hoy han transcurrido 23 días del periodo de consultas sin que haya comparecido la parte social debidamente constituida lo que, en opinión de esta parte supone haber perdido un valioso tiempo de los 30 días del periodo de consultas que está legalmente establecido (y como tal el legislador entiende suficiente sin necesidad de pre-negociaciones o extensiones)", prosigue el escrito.

Bartolomé expone a continuación que "durante el citado tiempo ya transcurrido, esta parte tan sólo ha recibido denuncias que no cuentan con ningún respaldo legal y exigencias de retirada del procedimiento iniciado, sin siquiera habernos dado la oportunidad de debatir y discutir las causas de la medida propuesta, explorar las posibilidades de evitar o reducir la misma, así como de atenuar sus consecuencias, finalidad que ha de tener todo periodo de consultas".

La multinacional manifiesta su "disposición a acordar de mutuo acuerdo con la unanimidad de la representación social una ampliación del periodo de consultas máximo legalmente previsto, en el bien entendido de que con la mayor celeridad se designe a la comisión representativa de los trabajadores, constituyéndose la comisión negociadora, y tenga lugar una real y efectiva negociación".

"Esta parte comparte el llamamiento del Oficio a la representación social para que constituya la comisión representativa de los trabajadores en el menor tiempo posible y continuará realizando sus mejores esfuerzos para llevar a cabo una real y efectiva negociación en el periodo de consultas. De hecho, insta nuevamente a la representación de los trabajadores para que designen a los integrantes de su comisión y mantengan una reunión en el marco del periodo de consultas el día 26 de noviembre de 2018. Por último, reiteramos el firme compromiso de la empresa de trabajar y plantear propuestas en el marco de la mesa de negociación, para alcanzar el mejor acuerdo posible para ambas partes", concluye el escrito que ha presentado hoy Alcoa ante el Ministerio de Trabajo.