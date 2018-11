La plantilla de la fábrica coruñesa medita formar la mesa negociadora

La plantilla de la planta de Alcoa en A Coruña sopesa formar la mesa negociadora del expediente de regulación que presentó la multinacional, como piden sus compañeros de Avilés, la propia empresa y el Ministerio de Trabajo. Pero aún "no hay nada decidido". "No está nado claro", asegura el presidente del comité de A Grela, Juan Carlos López Corbacho. El portavoz de los trabajadores coruñeses añade que ha solicitado a la multinacional retrasar la reunión al martes. El lunes, cuando está fijada la quinta cita del periodo de consultas (a las 15.00 horas), hay convocada una concentración en A Coruña, ante la Delegación del Gobierno (19.00 horas). "La empresa dio en su día un calendario en el que se propuso que las reuniones se celebrasen los martes y los jueves. Ahora la meten un lunes, cuando nosotros teníamos convocada una concentración. No sabemos si será también mala fe", plantea Corbacho.

La plantilla de Avilés considera "absolutamente necesario" constituir esa mesa. "De no ser así estaríamos incumpliendo el proceso legal y vendría en nuestro perjuicio", argumenta el presidente del comité de empresa de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, quien matiza que "no significa" que tengan que llegar a un acuerdo con la compañía. Cada planta, al menos por ahora, va por su lado. "Nosotros tomaremos la decisión sobre la reunión en nuestro comité de empresa. Llevamos acampados desde el 17 de octubre y otros no. Cada uno toma sus propias decisiones y la coordinación no es la misma", concluye el presidente del comité coruñés, que también ha convocado una huelga de 24 horas para el viernes próximo, coincidiendo con la extinción del periodo inicial del proceso de consultas.

Por su parte, el comité de Avilés remitió ayer otro escrito ante la Dirección General de Trabajo. El documento recoge que Alcoa rechazó el jueves suscribir punto por punto el oficio con las recomendaciones de Trabajo, incide en la "ausencia de buena fe" y reclama de nuevo que "paralice cualquier medida a las que los trabajadores se vean cometidos por parte de la compañía".