"Solo una alianza del Gobierno español y la UE podría presionar a la multinacional"

Holm-Detlev Köhler (Torgau, Alemania, 1956), profesor de So- ciología y autor de numerosas in- vestigaciones sobre relaciones laborales e industriales, procesos de crisis y reconversiones fabriles, y sobre empresas y sectores productivos, considera que para frenar los cierres fabriles que pretende Alcoa en las ciudades de A Coruña y Avilés es vital una alianza entre el Gobierno español y la Comisión Europea (CE). Köhler, que acaba de iniciar un proyecto académico de investiga- ción con su colega Sergio Gonzá-lez Begega sobre este caso, responsabiliza a los sucesivos gobiernos españoles por la ausencia de una política industrial y acusa a la reforma laboral del Partido Popular en 2012 de facilitar a las empresas los cierres sin justificar. Defiende que la movilización social cumple una función importante en la búsqueda de salidas. Köhler es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Pedagogía Comercial, y doctor en Ciencias Políticas y Sociología.

-¿A qué atribuye la decisión de Alcoa de clausurar sus plan- tas de A Coruña y Avilés?

-Es difícil saber cuál es la estra- tegia final que tiene la multinacio- nal. Pero la política industrial es desde hace mucho tiempo inexis- tente e irresponsable. Uno de los factores es la gestión de la electri- cidad. No se puede dejar que plan- tas con alto consumo eléctrico vi- van en perpetua inseguridad e in- definición sin poder calcular sus costes energéticos a futuro. Desde hace mucho tiempo no hay en Es- paña una política industrial cohe- rente y definida. Otra factor es la reforma laboral.

-¿Por qué ha sido dañina la reforma laboral del PP en 2012?

-Porque facilita a las empresas hacer este tipo de maniobras y de cierres sin ninguna justificación ni negociación. En lo que está ocurriendo hay una responsabilidad de anteriores Gobiernos españoles.

-¿Y la política de subven- ciones?

-Esta multinacional ha recibido subvenciones que había que haber vinculado a compromisos de man- tenimiento de la actividad y del empleo. No puede ser que todavía el año pasado Alcoa aún cobrara una gran cantidad de ayudas públicas y que este año cierre.

-¿Qué capacidad tienen los sindicatos para parar el desmantelamiento de estas fábricas?

-Tienen un comité europeo con derecho a ser consultado y que puede exigir una auditoría externa sobre las plantas afectadas antes de su cierre. Esto ayudó bastante a que la multinacional Tenneco reconsiderara el cierre de su fábrica de amortiguadores de Gijón, como tenía decidido en 2013, y acabara vendiéndola a otro inversor. La vía europea es jurídicamente complicada porque Alcoa va a alegar que se trata de una decisión de ámbito local, no transnacional, y que el comité europeo no es competente. Pero la deslocalización de la actividad va a ser transnacional y afecta a otras plantas del grupo, no solo a las españolas.

-Los sindicatos han denun- ciado a Alcoa ante juzgados de Holanda por incumplir supues- tamente ese requisito de consul- ta preceptivo. ¿Puede ocurrir que una sentencia incluso favo- rable a los sindicatos llegue tar- de, cuando ya se hayan cerrado las plantas?

-Sí. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la clausura de la fac- toría automovilística de Renault en Vilvoorde (Bélgica).

-¿Qué pueden hacer los go- biernos español, gallego y asturiano? ¿No están en una debilidad negociadora y sin capacidad de presión, en una relación asimétrica con la multinacional?

-Si el Gobierno nacional consi- gue contactar con la Comisión Eu- ropea sobre este caso, sí tendría fuerza para citar a la empresa y ne- gociar. La Dirección General de Industria de la Comisión Europea ha sido bastante receptiva última- mente a este tipo de negociaciones para evitar fugas de empresas. Un esfuerzo conjunto del Gobierno español y la UE sí podría ejercer suficiente presión sobre la multinacional.

-Se ha esgrimido la sanción tributaria española a Alcoa, y que ésta ha recurrido, como ar- ma negociadora. ¿Sería legíti- mo?

-Se puede usar para forzar la negociación pero no como oferta para condonársela. Sería irrespon- sable. Cualquier actitud no hones- ta de la empresa en el pasado pue- de usarse para presionar pero no como medio de cambio.

-¿Son útiles las movilizacio- nes de trabajadores y ciudada- nos como las que se están llevando a cabo y las que hubo antes en Galicia y Asturias?

-Las movilizaciones tienen va- rias funciones importantes. Si se logra mantener la movilización durante tiempo, al menos es una presión para que el caso siga abierto y para que los políticos se sientan presionados y presionen a su vez a la empresa para buscar soluciones. Porque a la empresa directamente en principio le afectan poco. Sin embargo, hay precedentes en que una multinacional se vio comprometida: en el caso de Tenneco fue importante que un periódico de Chicago (donde la compañía tiene su sede) publicara un artículo sobre el caso y las malas prácticas de la empresa en Europa. Hubo accionistas que llamaron a la dirección y le pidieron explicaciones. Y esto fue importante para que rectificara. Nunca se sabe la repercusión que pueda tener una movilización. Por eso es importante mantener abierto y caliente el caso. También porque influye en tribunales y servicios de mediación extrajudicial. Además hay otra función muy importante: la psicológica. Las movilizaciones masivas y el apoyo social es muy relevante para que los trabajadores y sus familias mantengan la moral y el ánimo.