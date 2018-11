Ferrovial, Procter & Gamble y BME

- De antemano, muchas gracias por su ayuda. Veo en Ferrovial en el gráfico semanal la formación de un triángulo. Me gustaría que comentara qué niveles vigilar. Saludos y gracias.

-Ferrovial lleva unos años consolidando y efectivamente se puede marcar una gran figura triangular. Apuntaría a más alzas, en caso de superar los 18,34 euros. Soportes en los 16,56 euros y 15,52 euros. Un cordial saludo y buenas inversiones.

- ¿Cómo ve Procter & Gamble? ¿Hasta cuánto puede subir?

-P&G es uno de los valores más fuertes de la bolsa de EEUU y uno de los valores que ha aprovechado estas últimas semanas para marcar máximos de toda la historia, a pesar de las caídas del mercado, al igual que Coca-Cola, McDonald´s o Starbucks. Es un valor por tanto que se puede tener en cartera o comprar en correcciones. Soportes en los 77,80 dólares y 69,47 dólares. Está en proceso de subida libre sin resistencias. Solo se pueden mencionar los máximos de la semana pasada en los 94,81 dólares. Lo más probable es la continuidad. No tengo ni idea de hasta dónde va a subir. De hecho jamás busco suelos o techos. Lo que se debe hacer es seguir tendencias hasta que no se forme un techo o cambie la tendencia perdiendo mínimos crecientes. Tiene dos estructuras de 2º impulsos activados, con objetivos hacia los 101,57 dólares y 110,49 dólares. Un cordial saludo y buenas inversiones.

- ¿Qué me puede decir sobre BME? Muchas gracias.

-BME no es un título que esté especialmente fuerte, por lo que preferiría otras opciones. Dentro de la bolsa española mejor el sector energético o Logista. BME tiene resistencias en los 26,60 euros y 28,60 euros. De superar los 26,60 euros activaría un pequeño objetivo por doble suelo. Un cordial saludo y buenas inversiones.

- Saludos, David. ¿Qué opina de Dollar Tree $DLTR? ¿Entraría luego de activar figura de doble suelo al superar 86,71 dólares? Veo una buena ecuación rentabilidad/riesgo. Muchas gracias.

-Es cierto que tiene una figura de doble suelo, pero tenía muy cerca la resistencia de la media de 200 sesiones descendente y justo se ha frenado allí. Me gustaría mucho más su situación técnica, si superara los 88,33 dólares, aunque eso signifique tener peor ecuación rentabilidad/riesgo. Un cordial saludo y buenas inversiones.

- Señor Galán, ¿vería correcta una posición de cortos en Infineon por activación de un gran doble techo con objetivo zona 14,90 euros? Muchas gracias.

-En un gráfico ajustado por dividendos, lo que nosotros marcamos hace unos meses en Bolsa General en nuestro Centro de Traders, fue un Hombro Cabeza Hombro (HCH), que se formó entre finales de 2017 y primer semestre de 2019, cuyo objetivo hacia los 15,80 euros, ya está cumplido. De momento en tendencia bajista con primera resistencia en los 19,175 euros. No veo doble techo. En caso de ventas las buscaría cerca de la media de 200 o si tras rebote deja alguna pauta de giro a la baja. Un cordial saludo y buenas inversiones.

- ¿Vería usted correcto un HCH en Google, con objetivo la zona de los 982 euros? Gracias.

-Creo que está cogiendo desde julio a octubre, esa posible formación. No me parece una figura clara de HCH y no la tendría en cuenta, ya que los hombros son muy pequeños y la neckline demasiado inclinada al alza. Alphabet (Google) se ha ido a buscar la zona de soporte clave en la zona de los 1.000 dólares. Perder esa zona sería muy negativo. Un cordial saludo y buenas inversiones.