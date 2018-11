El comité de empresa coruñés estará hoy en la mesa de negociación con la compañía

El comité de empresa de la planta de Alcoa en A Coruña anunció ayer que acudirá hoy a la reunión de la mesa de negociación con la empresa en Madrid para abordar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo que pesa sobre los 686 trabajadores de la multinacional en la ciudad coruñesa y en Avilés (Asturias). "Hemos agotado todas nuestras vías fuera del proceso de negociación y confirmamos que estaremos en Madrid para continuar defendiéndonos dentro de ese otro proceso", aseguró el presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho.

Mientras que el comité de empresa de la planta de Alcoa en Avilés había acudido a todas las convocatorias por parte de la multinacional, el comité coruñés no se había presentado ya que, según afirmó su representante, "esta vía deja a los trabajadores con muy pocos recursos legales".

No será la única reunión de hoy con la situación de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés sobre la mesa. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto un encuentro con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Madrid. En esa cita, que arrancará a las 12.00 horas en la sede del Ministerio, se abordará la situación de Alcoa, así como de las centrales de Meirama y As Pontes, como "asuntos prioritarios". Feijóo avanzó semanas atrás que tenía esta reunión en cartera después de trascender que la central de Meirama, en Cerceda, será una de las nueve térmicas en España que tendrán que echar el cierre en junio de 2020. La de As Pontes sería una de las cinco que prolongarán su vida útil en España más allá de 2020, pero con el límite en 2030.

Fuera de los despachos, el comité de empresa de Alcoa en A Coruña organizó ayer una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Galicia, donde cientos de personas congregadas cerraron el tráfico, provocando retenciones en buena parte del centro de la ciudad.