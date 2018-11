Bankia pide excluir del juicio acusaciones de inversores que recuperaron su dinero

Los abogados de Bankia y de su sociedad matriz, BFA, solicitaron ayer al tribunal que juzga la salida a Bolsa del grupo bancario que excluya del ejercicio de la acusación particular a los afectados que ya recuperaron su dinero. La petición la hicieron en aplicación de la doctrina Botín, por la cual que si el fiscal y la acusación particular no acusan, no cabe el procesamiento por el ejercicio de la acusación popular. "Nos sentamos aquí sin saber a quiénes tenemos enfrente", dijo el defensor del BFA, Alberto Gómez Fraga, quien pidió por ello al tribunal que excluya a las acusaciones particulares que representen a inversores que hayan recuperado su dinero. Bankia ya devolvió 1.480 millones a más del 90% de los ahorradores que habían perdido su dinero en la salida a Bolsa.

Posible falsedad contable

La pretensión de las defensas puede verse frustrada una vez que la Fiscalía (que por ahora solamente acusa a cuatro de los 35 procesados: José Luis Olivas, Francisco Verdú, Rodrigo Rato y José Manuel Fernández Norniella) anunció el lunes que sopesa imputar un delito adicional por falsedad contable en la formulación de las cuentas de 2012, del que serían responsables todos los procesados.