La devolución de IRPF por bajas de maternidad se podrá pedir la próxima semana

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, confirmó ayer que la próxima semana estará operativo el procedimiento de solicitud de devolución del IRPF de las prestaciones de maternidad y paternidad, por vía telemática y también en papel por registro.

Gascón lo corroboró ayer la información después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzase el jueves que la AEAT devolverá el IRPF tanto de las prestaciones de maternidad como las de paternidad.

El director de Hacienda añadió que pronto se darán detalles concretos del procedimiento, en el que se está "trabajando a tope". Asimismo, Gascón señaló que la vía telemática "es la más rápida", ya que las declaraciones no hay que grabarlas y se tramitará con el número de referencia, IRPF o clave PIN.

La semana que viene "se podrá solicitar la devolución, eso nos ha pedido la ministra y no me gustaría decepcionar esa petición", insistió Gascón sobre el IRPF de las prestaciones de maternidad y paternidad, después de la sentencia del Supremo que estableció la exención. En el caso de los pagos por paternidad, dado que la sentencia se refería a un caso concreto de maternidad, basta con una interpretación de la Dirección General de Tributos y no se requiere un cambio normativo, aclaró el responsable de Hacienda.