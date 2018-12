Los ingresos por cotizaciones crecen un 5,8% pero siguen sin cubrir el alza de las prestaciones

Hace tiempo que el mercado laboral no le sentaba tan bien a la caja de la Seguridad Social en Galicia. Los ingresos por cotizaciones ascendieron a 3.489 millones de euros hasta octubre, sin contar la aportación de las mutuas, que no se conocerá hasta que acabe el ejercicio. La recaudación en la comunidad aumenta un 5,8%, el mismo avance que en el conjunto del Estado. Son 192,9 millones de euros más que en el mismo periodo del pasado 2017, según los datos del organismo. Galicia acabó el mes con una media de 1.013.198 afiliados, unos 23.300 más que en octubre de 2017. La buena evolución de los ingresos por la retención a los trabajadores -durante buena parte de lo que va de recuperación económica Galicia fue incapaz de crecer en cotizaciones al mismo nivel que el conjunto del Estado- no es suficiente para compensar el aumento también en el coste de las pensiones. Van hasta octubre casi 6.200 millones, un 4,3% por encima (254,9 millones) de hace un año. La factura de las pensiones aumenta, por lo tanto, 62 millones de euros más que lo que se incrementan las cotizaciones sociales.

El agujero aumenta con lo que está subiendo también el desembolso por el resto de prestaciones a cargo de la Seguridad Social -sobre todo las bajas laborales-, con casi siete millones de euros más que en 2017, hasta los 212 millones de euros.