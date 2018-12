JD.Com, Netflix e Inditex

- Hola, David. Quería preguntarle sobre dos valores. El primero es JD.Com. ¿Cómo lo ve para entrar en él al cumplir el HCH (hombro cabeza hombro) que tenía activado y que lo llevó a mínimos históricos? El segundo valor es Netflix. ¿Cómo lo ve al romper el soporte de 270 dólares? Muchas gracias.

-JD.Com cumplió el gran HCH que avisé hace meses y efectivamente lo llevó a mínimos históricos, donde intenta detener la caída. Para comprar el valor hay que exigirle que forme algún suelo y que compra alguna resistencia. De momento no ha confirmado giro ni suelo. Tiene primeras resistencias en los 25,76 dólares y en la media de 200 sesiones descendente. Con lo que cae vertical hay que ser paciente y comprar los títulos cuando mejoran su estructura. Sobre Netflix, el deterioro de corto plazo vino al perder los 378,75 dólares con un pequeño doble techo y el deterioro de medio plazo vino al perder los 310,928 dólares. Solo mejoraría de superar los 332,05 dólares y la media de 200 descendente. En seis años se multiplicó por 40 y ahora está en fase correctiva. No lo tendría en cartera, y me plantearía comprarlo solo si forma un suelo en el futuro. Un cordial saludo y buenas inversiones

- Buenas tardes, Sr. Galán. ¿Cómo ve la acción de Inditex en el medio plazo desde un punto de vista técnico y fundamental? Pretendo vender por encima de 29-30 euros. Tengo un precio de compra medio de 24 euros. Mi intención es la de tomarme stop loss como oportunidad de promediar.

-Inditex se encuentra en fase de rebote y ha mejorado al superar los 26,51 euros. Tiene activada una estructura de 2º impulso alcista con objetivo en los 27,86 euros. Soportes en los 24,70 euros, 23,28 euros y 22,33 euros. Me parece que los soportes en los 23,28 euros y 22,33 euros son muy importantes y desde ahí podría intentar una importante recuperación. Desde el punto de vista fundamental es una empresa de alta calidad, pero que ha ralentizado su crecimiento, por lo que no podía cotizar a PER 35 (como ocurría hace un año) y el PER actual de 23 es mucho más razonable. De superar los 29,85 euros confirmaría más alzas. Mi método es sencillo, compro lo que está fuerte y está en tendencia alcista (si es una muy buena empresa mejor) y solo la vendo si la tendencia cambia. Si la tendencia dura muchos años ganaré mucho dinero. Si la tendencia dura poco, perderé algo o ganaré poco. No me gusta ponerme objetivos de corto plazo y limitar ganancias, poniéndole puertas al campo. Un cordial saludo y buenas inversiones.

- Buenas noches. No sé qué hacer con un fondo de renta variable de small caps ... ¿Cómo ve su evolución? Me preocupa la dificultad a la hora de vender y su caída si hay una fuga de capital. Gracias.

-Las small caps habían subido mucho y ahora han corregido como el resto de mercado. Es importante antes de contratar un producto es saber lo que se contrata. A largo plazo las small caps suelen comportarse bien, pero con una mayor volatilidad, de la ya abultada volatilidad que tiene la renta variable (acciones) en general. En 2008 las small caps bajaron algo más del 50%. Es decir si usted tiene un fondo de small caps en 2008, lo normal es que sufra un drawdown o máxima caída de rentabilidad del 50% o incluso algo más. ¿Quiere decir eso que no se debe invertir ahí? No. Lo que digo es que la bolsa es cíclica, y después de subidas fuertes, vienen bajadas y cada inversor debe saber su aversión o tolerancia al riesgo. Si invierte durante los próximos 30 años va a ver amplios periodos de subidas y periodos más breves de caídas fuertes. Así se ha movido la bolsa en los últimos 200 años. Si delega en un gestor/fondo debe confiar en su filosofía e invertir a muy largo plazo. De lo contrario para evitar las caídas, evitará también las subidas de largo plazo. Muchos fondos que han bajado el 50% o más en 2008, 10 años después habían dado muy buena rentabilidad a sus participes. Para maximizar las ganancias si uno no desea aprender a invertir es: Primero, hacer aportaciones periódicas y automáticas, con lo que uno se asegura que ni será el crack que tenga la suerte de comprar en mínimos, ni tampoco la mala suerte de entrar en máximos, sino que entrará en la bolsa a muchos niveles diferentes. Segundo, comprar después de una gran crisis o crash bursátil y esperar. La otra opción es aprender a invertir en Bolsa, con mucha dedicación y esfuerzo y aprender a gestionar el riesgo e intentar el market timing, algo a lo que llevo dedicándome muchos años y que no es nada fácil, con lo que en algunos momentos decidirá estar muy comprado y en otros con más liquidez. La mayoría de fondos de inversión en renta variable están casi siempre muy invertidos, con un porcentaje de liquidez inferior al 25%. Sobre las dificultades para que el gestor pueda salirse de algunas posiciones en momento de pánico, sin duda ese riesgo existe, pero de cualquier forma, los buenos gestores suelen saber lo que hacen y a largo plazo pueden acabar recuperando y logrando rentabilidades interesantes; eso sí sufriendo altísima volatilidad. En resumen, la renta variable es muy volátil y si encima invertimos en small caps, algo más todavía. Un cordial saludo y buenas inversiones.

- Hola, David. No sé si le ha llegado bien mi pregunta. Tengo acciones de PharmaMar compradas a casi seis euros y ya ve como están ahora. ¿Vendo y pierdo mucho dinero o mantengo a cualquier precio? Gracias.

-PharmaMar es muy bajista, con primeras resistencias en los 1,42 euros, 1,637 euros, 1,734 euros y 1,915 euros. Lo que me comenta es una decisión muy personal que yo no puedo tomar por usted ni por nadie. Lo que sí reitero es que la única forma de evitar este tipo de situaciones es poner stops en cada estrategia, dado que si no se ponen tarde o temprano acaba ocurriendo y perdemos el control de la gestión del riesgo. Un cordial saludo y mucha suerte.