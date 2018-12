Uno de cada tres nuevos contratos firmados en Galicia es para camareros y vendedores

Las empresas gallegas firmaron en noviembre más de 84.400 contratos de trabajo, de los que el grueso (casi el 88%) fueron de duración temporal, según los datos difundidos ayer por la Consellería de Emprego. Por eso la dinámica de contratación no impacta necesariamente en el descenso del paro o en la calidad del mercado laboral. Un ejemplo, más de la mitad de los empleos eventuales que se prorrogan es por menos de tres meses, y dos de cada diez nuevos contratos no llegan a la semana de duración. El mes pasado el 30% de todos los que se firmaron en Galicia fueron para cubrir puestos de camareros o vendedores al por menor; se rubricaron a razón de 35 cada hora. Pero este aparente dinamismo no ha impedido que la gallega fuera una de las once comunidades donde se aumentó la cifra de personas inscritas en los servicios de empleo. El paro se incrementó en Galicia en 625, un 0,3% intermensual (en comparación con octubre), aunque en el último año el desempleo se redujo en más de 16.800 personas. A cierre del mes había en la comunidad 170.369 anotadas en el antiguo Inem; la mitad contaba con algún tipo de prestación por desempleo.

El peor dato fue la pérdida de afiliación, ya que en noviembre se destruyeron 3.327 cotizantes al sistema, lo que equivale a una reducción del 0,33%, y en torno a 110 empleos desaparecidos por día. Todas las provincias gallegas, y sobre todo Pontevedra, contribuyeron a este descenso. A día de hoy Galicia tiene 1.009.871 trabajadores de alta, todavía muy lejos de los casi 1,1 millones de julio de 2008, dos meses antes del colapso de Lehman Brothers y del pistoletazo de salida de la doble recesión española. El incremento de la presión fiscal sobre la clase trabajadora ha permitido a Hacienda, no obstante, elevar la recaudación por IRPF en Galicia pese a disponer de 85.000 cotizantes menos que hace una década.

La afiliación se mantuvo prácticamente igual que la media nacional, ya que la Seguridad Social perdió 47.449 afiliados (-0,25%) en el conjunto del Estado. En este caso el paro bajó en noviembre en 1.836 desempleados respecto al mes anterior (-0,06%), rompiendo así la tendencia de los últimos dos años, cuando se registraron subidas del desempleo en 24.841 personas (2016) y en 7.255 desempleados (2017). Con este ligero descenso, el volumen total de parados alcanzó a finales de noviembre en España la cifra de 3.252.867 desempleados.

En Galicia el paro solo descendió en la industria, si bien de forma testimonial (71 desempleados menos que el mes anterior, hasta los 18.869). En agricultura subió en 313 personas, la construcción sumó 262 desempleados y los servicios, 352. El colectivo de personas sin empleo anterior decreció en 231. Aunque la Xunta puso en valor el descenso interanual del desempleo -"Galicia se posiciona como la segunda comunidad en la que más baja el paro en la evolución anual", destacó la secretaria xeral de Emprego, Covandoga Toca-, para los sindicatos las cifras han vuelto a evidenciar la "precariedad" del mercado laboral gallego. El responsable de empleo de la CIG, Fran Cartelle, denunció la "incapacidad" del Ejecutivo del PSOE "para llevar adelante iniciativas que terminen con el lastre de las reformas laborales". Para UGT, las cifras muestran que "la estacionalidad marca las estadísticas, debido a que finalizó la temporada vacacional y noviembre aún no enganchó con los contratos de navidad". La portavoz de empleo de Comisiones, Maica Bouza, resumió que Galicia sigue "anclada en un modelo productivo que no deja crear puestos de trabajo ni riqueza".