Calviño no descarta prorrogar el plazo de privatización de Bankia

El Gobierno no descarta ampliar el plazo límite para que el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria (FROB) se desprenda de la participación del 60,63% que ostenta sobre Bankia. "Es una posibilidad que nos podemos plantear indudablemente, ahora la fecha es 2019 y habrá que ver si es necesario o no extender el plazo", aseguró ayer la ministra de Economía, Nadia Calviño, que reitera que el valor actual de la acción no es el más idóneo para privatizar la entidad, debido a que el objetivo debe ser maximizar la recuperación de ayudas públicas concedidas al sector financiero.