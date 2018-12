Pescanova suma Grecia a sus grandes mercados y se refuerza en China

Los ocho años de rescates en Grecia tumbaron la compra internacional de productos pesqueros, que pasaron al carro de prescindibles en una sociedad ahogada por los recortes. La tendencia ha cambiado: tanto el PIB per capita como el consumo de pescado por persona crecen a dos puntos por año, y las importaciones con base de proteína marina han aumentado otro 16%. Lo ha notado la mayor multinacional pesquera española, Nueva Pescanova, que ha decidido adaptar su plan estratégico para dar cabida al fenómeno heleno. Ya no son cinco los países que conforman el núcleo duro para el grupo en materia de ventas; el big five (España, Portugal, Francia, Italia y Estados Unidos) se ha convertido ahora en el big six, según confirmaron fuentes de la compañía. Gre cia figuraba en el plan estratégico Todos a una 2016-2020 como un mercado core (o principal), pero solo centrado en el segmento mayorista y como uno de los "países en los que el mercado presenta recorrido y la presencia no retail actual de Pescanova es relevante".

El avance de la filial griega ha sido exponencial desde la puesta en marcha del plan de negocio, que tiene un perfil muy marquista que se ha imprimido también a este mercado. En 2016 Pescanova Hellas obtuvo un resultado neto de poco más de un millón de euros, pero el pasado ejercicio éste superó los 1,6 millones (un avance de en torno al 50% en cuanto a beneficios). En la subsidiaria helena Nueva Pescanova -que irrumpió en el país en 2004- cuenta con el 100% del capital. Se equipara Grecia así a los esfuerzos del grupo ya ejecutados en Estados Unidos. El plan estratégico prevé que solo las ventas minoristas en los big five (sin Grecia) llegarán a representar más del 50% de la facturación de la multinacional en el año 2020; una décima parte procederán de Estados Unidos, que a día de hoy todavía tiene una presencia testimonial en las cuentas del grupo.

El que no figura en esos seis países del núcleo duro es China, al menos de momento. Nueva Pescanova acaba de firmar allí un convenio de colaboración con HNA Cold Chain, especializada en logística de frío, para la comercialización de productos refrigerados. Esta gama, la de la oferta convenience (la que se guarda en la nevera, lista para consumir), es una apuesta fuerte del consejero delegado del grupo, Ignacio González. "Queremos trabajar con los grandes y lograr una cooperación en la que todos ganemos", destacó el vicepresidente de la compañía, Wang Xiang, tras la firma del protocolo con el responsable comercial, Sergio Elizalde.