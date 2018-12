"Somos el único banco que ofrece límites de crédito a clientes y no clientes empresariales"

La aplicación de banca móvil de BBVA para clientes particulares recibió este año, por segundo consecutivo, el reconocimiento de Forrester Research como la mejor app del sector del mundo. Ahora la entidad busca replicar ese caso de éxito en el mercado de empresas, para lo que ya cuenta, como explica su director de Pymes de la Territorial Noroeste, Roberto Matarraz, con una parte específica dentro del banco: "La factoría de transformación del cliente empresarial".

-La clave de la recuperación tras la crisis parece estar en el tejido empresarial, especialmente en las pymes por su peso en la economía. ¿Es así?

-La recuperación llevó a que las prioridades de las empresas hayan cambiado para bien. Antes uno de sus retos era encontrar financiación. El reto principal ahora está en ser más productivas, en generar más con los mismos recursos. Para elevar la productividad, el crecimiento de la empresa, que tenga un tamaño suficiente y la capacidad de invertir en innovación, en tecnología y en transformación digital, es vital porque es lo que a futuro va a generar mucho más valor a la empresa.

-El tamaño, especialmente en el caso de Galicia, con muchas empresas familiares, suele ser una de las tareas pendientes.

-Sí, pero la empresa gallega compara bastante bien si tenemos en cuenta el tamaño de las empresas por número de habitantes. El número de empresas grandes por cada 1.000 habitantes deja a Galicia solo por detrás de Madrid, Cataluña y Baleares, con lo que, por tamaño, su importancia es mayor que la de otras comunidades. Sin embargo, en cuanto a transformación digital tiene mucho margen. Las empresas gallegas tienen aún mucho recorrido en materia de digitalización y por ahí es por dónde BBVA quiere acompañar a las empresas en su necesaria transformación.

-Decía que el problema de la financiación pasó a un segundo plano. ¿Ya circula el crédito?

-Sí, con normalidad. Con tal normalidad que muchas de las soluciones digitales que estamos creando para las empresas están en ese ámbito de la financiación. Con tecnología big data hemos sido capaces de asignar a clientes y no clientes empresariales, a los que no conocemos, límites de financiación, en el corto y largo plazo, de los que pueden disponer de una forma muy sencilla y con pocos trámites sin haber tenido contacto con ellos. Somos el único banco capaz de hacerlo. Trabajamos con equipos multidisciplinares para ser más eficientes, porque para la empresa es clave saber que tiene esos límites disponibles aunque no seas su banco; le genera una seguridad tremenda al tomar decisiones estratégicas.

-¿Se busca acompañar a las empresas en su crecimiento?

-Exacto. Las acompañamos adaptados a los nuevos tiempos. Siempre hemos estado en la financiación, pero ahora lo hacemos de forma mucho más eficiente, adaptados a este mundo tecnológico que nos acompaña y al que no podemos dar la espalda. Ahora podemos tener contacto con el no cliente con un límite del que él puede disponer. Antes necesitábamos unos estudios mucho más laboriosos.

-¿La digitalización es un reto, una oportunidad o ambas cosas?

-Es un reto, como hemos hablado antes, porque las empresas gallegas tienen mucho recorrido aún, pero es, sobre todo, una grandísima oportunidad. Se habla de una nueva revolución industrial y seguramente sea así. Es una era llena de oportunidades, muchísimas, y ahí BBVA quiere ayudar a sus clientes y no clientes a aprovechar estas oportunidades al máximo para que cumplan sus objetivos personales y profesionales, pero siempre dentro de este mundo de innovación en el que estamos inmersos.

-¿El objetivo es que nadie se quede en el camino?

-Sin duda.

-Esto también agiliza las gestiones del día a día, ¿no?

-Las transacciones que realizan las empresas diariamente, las más sencillas como transferencias, son ya en un 95% de los casos por vías digitales. Queremos que sean más eficientes, más rápidas, más ágiles, y no quedarnos en esto. Hay que entrar en otros productos, en todas las necesidades financieras que tiene una empresa. Por ejemplo, tenemos Click & Pay, que es un límite de financiación creado expresamente para el canal digital. Es un límite del que el cliente dispone cuando quiere, como quiere, las veces que quiere y desde donde quiere para sus necesidades financieras del día a día y lo puede hacer desde la app, internet o la oficina. Llevamos facturados unos 1.000 millones hasta agosto y el 75% fue por canales no presenciales. Queremos estar en todos los productos, incluso los más complejos como confirming, factoring, comercio exterior? El objetivo es que a finales de año al menos el 80% de las necesidades financieras de una empresa sean satisfechas por BBVA a través del canal digital.

-Hablaba de Click & Pay. ¿Qué otros servicios digitales ofrece el banco para empresas?

-Tenemos AvalBox, Click & Pay y otros productos. En Galicia tenemos 14.000 límites para clientes y no clientes por 2.400 millones de euros. Es muchísimo dinero a su disposición solo habiendo usado tecnología big data.

-¿Cómo lo están abordando?

-Tenemos que dar a las empresas soluciones digitales. Hemos creado dentro del banco la factoría de transformación del cliente empresarial, que es una parte del banco que trabaja exclusivamente para generar soluciones digitales a las necesidades de las empresas. Para el desarrollo de cada una de las soluciones creamos un proyecto con equipos multidisciplinares y participación del cliente. Al final tenemos la solución digital generada en menos tiempo y perfectamente adaptada a la necesidad del cliente.

-Se evitan errores que podría haber sin contar con el cliente?

-Sí, es mucho más eficiente, innovador, y para el mundo en el que nos estamos moviendo, buscando soluciones digitales para las necesidades tradicionales y también nuevas, necesitamos procesos adaptados a las nuevas tecnologías.

-Es una parte nueva del banco, pero cada vez irá a más, ¿no?

-Evidentemente. En ella se vuelcan prácticamente todos los desarrollos de nuevos productos y soluciones para empresas. No podemos dar la espalda al mundo tecnológico en el que estamos inmersos.

-La digitalización trae también nuevos problemas, como ciberataques. ¿Qué soluciones da BBVA a las empresas?

-Sí, hay nuevos riesgos. Podemos intentar minimizarlos, pero no evitarlos al 100%. Por ello, hay que buscar formas para cubrirlos. BBVA tiene el ciberseguro, un seguro encaminado expresamente a cubrir riesgos ciber, tecnológicos, del mundo de internet. Esas coberturas ayudan a las empresas a sentirse más seguras. La entidad nunca dejará al cliente desatendido, desamparado.