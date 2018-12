El petróleo, el Nasdaq y Ferrari

- ¿Qué le espera al precio del petróleo luego de la caída catastrófica que hay? ¿Seguirá cayendo? ¿Cuál es tu opinión al respecto?

-Se encuentra ahora formando un rango lateral entre la zona de soporte de los 58 dólares y la resistencia de los 63,60/63,73 dólares. Por encima de los 63,73 dólares apuntaría a más alzas. Creo que lo más probable es que veamos un rebote, pero será con la superación de la resistencia, cuando lo confirmaría. La pérdida de la zona de los 58 dólares traería probablemente un nuevo tramo caída. Un cordial saludo y buenas inversiones.

- Hola, David. ¿Cómo ve el Nasdaq y el SP500? ¿Hemos hecho ya un suelo con los mínimos de febrero o podemos esperar una vuelta a mínimos de febrero o incluso menos? ¿Ve posible un rally de Navidad? Muchas gracias por su respuesta

-El rally de Navidad es una pauta estacional, es decir, un momento del mercado donde estadísticamente el mercado suele subir. Pero es absurdo tratar de adivinar si un año determinado se va a cumplir la pauta. No sabes qué año será el que cumpla la pauta y qué año será el que no se cumpla. Se juega con las probabilidades a favor. Es decir lo más probable es que haya rally, porque estadísticamente el mercado se comporta bien en este período. Como siempre repito a mis alumnos, no recomendaría usar pautas estacionales, sino se van a seguir con disciplina durante décadas, para que no entre el factor suerte. En febrero vimos muy claro el rebote de Wall Street y lo publicamos. Ahora tenemos más dudas, porque el escenario se ha complicado mucho más. Es muy importante que el mercado de EEUU no pierda mínimos anuales. Estaríamos hablando de los 6.164 del Nasdaq100 (aunque el mínimo de abril ya es importante en los 6.322 puntos), en el SP500 los 2.532 puntos y en el Dow Jones los mínimos de febrero/abril en los 23.350 puntos zonales. En el muy corto plazo no sería muy positivo para el SP500 perder los mínimos de esta semana, en los 2.583 puntos. Un cordial saludo y buenas inversiones.

- Buenos días, señor Galán. Mi pregunta es sobre Facebook y Ferrari. ¿Cómo ve estos dos valores? El primero acaba de anunciar un programa de recompra y el segundo lleva una buen caída pero está cerca de soportes importantes hechos en diciembre de 2017 sobre 104 dólares. Muchas gracias por su tiempo.

-Facebook intenta rebote, tras la vela interesante que dejó el 20 de noviembre y que marcaba cierto soporte para corto plazo en los 126,85 dólares. El valor ha empeorado su aspecto técnico. La zona de 150 dólares que fue soporte, veremos si actúa de resistencia. Tiene resistencia importante en la media de 200 descendente que pasa ahora por los 165 dólares. Ferrari empeoró su aspecto técnico al perder el soporte de los 115/116 dólares. Tiene primeras resistencias en los 112,50 dólares, 120,95 dólares y 141,47 dólares. Ambos son valores que se comportaron muy buen durante años, pero que han roto soportes. Ambas son empresas de alta calidad, en la actualidad y títulos que merecería vigilar para incorporar en cartera, en caso de que confirmasen un suelo. La recompra de acciones suele ser positiva, pero a veces los títulos pueden caer mucho a pesar de recomprar sus propias acciones. Quiero decir que no es una garantía, aunque sea positivo. Un cordial saludo y buenas inversiones.