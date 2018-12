BBVA avanza otra gran operación con su salida de Pescanova

Cuando Deloitte asumió la gestión de Pescanova SA (vieja Pescanova) la situación era tan delicada que tuvo negociar decenas de pactos stand still (no agresión) para evitar demandas de quiebra en cascada contra todas sus filiales extranjeras, y amarrar también un crédito exprés para que el grupo no colapsara. BBVA fue uno de los bancos que participó en aquella operación financiera -junto a Sabadell, NCG Banco (ahora Abanca), CaixaBank, Bankia y Santander-, a la que también se sumó, pese a las reticencias iniciales, la Xunta. Pescanova hipotecó su marca, valorada hoy en más de 64 millones de euros, y recibió a cambio 56 millones para sostener la actividad diaria. Tomó forma a partir de ahí el embrión del llamado G7 bancario, que a la postre se convertiría en accionista mayoritario de la mayor pesquera de España. Fue Bankia el primero de esa alianza en vender su parte en la multinacional (hoy Nueva Pescanova), y ahora ha sido el BBVA quien ha decidido desprenderse de sus títulos.

Fuentes conocedoras de la operación han indicado que la entidad se deshace de toda su participación, del 5,9%, si bien no han podido precisar si la operación ha concluido. Tampoco la identidad del comprador, aunque en el mercado apuntan a Abanca, que ya compró en mayo un 6,77% del capital, en manos en esta ocasión de HSBC. Abanca es propietaria de algo más del 16% de los títulos y, de asumir los de BBVA, estaría a un palmo de la posición del Sabadell (24%). Fuentes consultadas en Abanca aseguraron desconocer esta operación, que para los grandes fondos internacionales es un "anticipo" de la "salida final" de las entidades financieras de Nueva Pescanova. Será, si la venta del Grupo Iberconsa -en proceso- no lo impide, la mayor transacción de la industria pesquera española.

Aunque bancos de ese G7 ofrecieron ya Pescanova a empresas del sector y fondos por 800 millones de euros, el calendario previsto no se ha alterado y se ha mantenido 2019 como año de salida para las entidades. Fuentes financieras ya descartaron la opción del parqué porque una Oferta Pública de Venta (OPV) tardaría "cuatro o cinco años" en materializarse y existe "compromiso" por elevar al máximo el valor de la empresa, pero un lustro es mucho tiempo.

La equis a despejar es el valor porque, aunque los mercados repiten que Nueva Pescanova valdrá "lo que los inversores estén dispuestos a pagar", el camino lo va a marcar Iberconsa. El grupo que dirige Alberto Freire partió de una valoración de diez veces Ebitda, 600 millones, aunque en el mercado han rebajado ahora la futura transacción a "por encima de 400 millones". Equivaldría a entre seis y siete veces Ebitda.

Si Nueva Pescanova cumple los objetivos de su plan de negocio debería cerrar este ejercicio con un resultado bruto de 104 millones de euros, en el escenario más cauto. De la extrapolación de los valores que en principio se aplicarán en la venta de Iberconsa, su rival Pescanova alcanzaría un precio superior a los 680 millones.